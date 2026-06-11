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商船行經阿曼遭美軍開火 印度官員：3名本國船員身亡

中央社／ 新德里11日綜合外電報導

印度港口、航運與水道部部長索諾渥（Sarbananda Sonowal）今天表示，一艘商船行經阿曼外海時遭美軍開火擊中，造成三名印度籍船員身亡。

法新社報導，索諾渥提到這艘船昨天遇襲時指出：「很遺憾接獲帛琉籍油輪MT Settebello遇襲的噩耗。令人難過的是，最初通報失蹤的三名印度籍船員，現已尋獲他們的遺體並完成身分確認，證實三人已罹難。」

印度外交部在這艘船昨天傳出遇襲後，在新德里召見一名美國高階外交官員表達「強烈抗議」。

這是本週以來傳出第二起美國攻擊以印度籍船員為主的商船事件。航經阿曼外海的一艘帛琉籍油輪MTMarivex 8日傳出遭美軍攻擊後，阿曼當局即刻調度飛機撤離船上24名印度籍船員。

索諾渥表示，政府在這個艱難時刻「堅定與罹難者家屬站在一起」，並補充說：「我已指示相關人員，確保獲救船員能盡速返國，和迅速運回罹難者遺體以利家屬治喪」。

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