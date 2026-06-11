索羅門與中國安全協議含保密條款 新政府無法如願公開

太平洋島國索羅門群島新政府今天告訴法新社，索國2022年與中國簽署的安全協議依法不能對外公開內容。這份協議令美國和澳洲不安，擔憂為中國在南太平洋常態軍事部署開啟大門。

這份協議是由外界視為中國在南太平洋最堅定盟友的索羅門群島（Solomon Islands）前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）任內簽署。今年5月以改革為口號當選新總理的瓦爾（Matthew Wale）過去身為反對派領袖時，曾要求公開這份協議。

瓦爾上週訪問澳洲時表示，他的內閣將重新檢視這份協議。他並坦言自己直到出訪前才看過協議內容。

不過根據索羅門媒體報導，瓦爾在結束澳洲和紐西蘭訪問行程後，昨天在索國首都荷尼阿拉（Honiara）召開的記者會上表示，新政府受到法律限制，無法對外公開協議細節。

據報他說：「很遺憾，與中國的安全協議包含保密條款。這具有法律約束力，且是由前政府加入。我們沒辦法公開協議內容。」但他也說，未來索羅門的任何國際條約都應該受到國會監督。

瓦爾的辦公室今天向法新社證實，這份協議不得不維持保密。

瓦爾在昨天記者會上還說，他的紐澳行已使得索羅門先前與兩國的緊繃關係獲得改善。他表示：「在安全議題上，索羅門群島將不會是區域不確定性和不穩定性的來源。」