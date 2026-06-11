快訊

花蓮2.7億元營養午餐案往上延燒 副縣長顏新章遭搜索約談

偉大如何造就？西班牙聖家堂建設144年的時代考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

曼谷四面佛爆炸案審理逾10年 2名維族男子遭判死

中央社／ 曼谷11日專電

泰國首都曼谷市中心四面佛2015年發生爆炸，為泰國近年死傷最慘重的爆炸攻擊事件，經逾10年審理，泰國法院今天作出裁決，判處2名維吾爾族男子死刑。

民族報（The Nation）等媒體報導，法院今天判處2名中國籍維吾爾男子死刑，認定他們涉及2015年造成20人死亡、逾100人受傷的曼谷四面佛爆炸案。

這起案件審理已逾10年，檢方共傳喚超過400名證人，辯方則有45名以上證人出庭，相關卷宗多達數萬頁，期間並因多項程序問題而延宕。報導指出，此案被視為泰國近年來歷時最久、最受矚目的刑事案件之一。

法院認定，兩名被告米雷利（Yusufu Mieraili）和穆罕默德（Bilal Mohammed）在2015年8月於曼谷市中心熱門觀光景點四面佛放置炸彈，預謀殺人及殺人未遂等罪名成立。米雷利當庭表示，「泰國司法已死」，並指他不接受這一切，自己並未做錯任何事。

當年爆炸造成20人死亡、逾100人受傷，現場遍布機車殘骸及燒焦碎片。死者中有多名是中國籍遊客。調查顯示，爆裂物疑似被放置在背包內後引爆。

辯護律師朱查（Choochat Kanpai）表示，2名被告將提出上訴，因為案件仍有許多部分未被法院充分考量，包括被告在訴訟期間所受的待遇。

當年四面佛爆炸案發生前數週，泰國政府遣返109名維吾爾人至中國。部分分析認為爆炸案可能與遣返事件有關，帶有報復性質。

曼谷 四面佛 泰國

延伸閱讀

獨／三環幫主劉憲治遭斷掌槍殺 堂口血案宣判主嫌重判30年

泰國消委會控Meta和LINE等平台縱容詐騙 求償逾2億元

2幼子面前殺死父母已「一致決」判死 但沒「精神鑑定」死刑撤銷

吳龍滿當2童面殺死父母未做精神鑑定死刑撤銷　死者家屬痛罵「無恥」

相關新聞

俄烏戰打1596天正式超越一戰！專家：加了無人機的世界大戰

紐約時報報導，俄烏戰爭自2022年2月爆發至今已持續1569天，超過4年3個月，正式超越第一次世界大戰的時間。兩場戰爭同樣始於入侵方企圖速戰速決，最終遭擊退並陷入戰線凍結；也都因新型武器改變戰場，一戰是戰車，俄烏戰爭則是無人機。烏克蘭歷史學家赫里察克直言：「俄烏戰就是加了無人機的第一次世界大戰。」

非因阿帕契遭擊落？美媒曝川普再度攻擊伊朗真正理由

美國總統川普10日表示，由於與伊朗的協議遲遲未能達成，將再度發動攻擊，並觀察伊朗是否願意回到談判桌，這也是美軍連續第二晚空襲伊朗。Axios報導，川普下令空襲的直接導火線，是美軍一架阿帕契直升機遭擊落；但更深層的原因在於，他等待伊朗回覆最新提案近兩周，遲遲沒有結果，耐心逐漸耗盡。

美軍助油輪「暗航」 伊朗封鎖海峽失效了？

近日又有2艘載著科威特原油的油輪通過荷莫茲海峽，美國能源部長萊特（Chris Wright）6月9日表示，近來通過荷莫茲海峽的油輪「有意義地」增加。在美軍的「協調」和「空中掩護」下，愈來愈多油輪和液化天然氣船關掉訊號，冒險通過荷莫茲海峽，美軍也因此遭到伊朗攻擊。這種「暗航」生意也創造暴利，一些中間商賺暴，船東換掉不敢冒險的船長和船員。在伊朗封鎖下，油輪如何通過荷莫茲海峽？

北愛連2夜爆發反移民騷亂 警方出動水砲驅散群眾

英國北愛爾蘭警方今夜動用水砲，驅散連續第2晚聚集的示威群眾。此前當局指控極右翼分子利用北愛首府貝爾法斯特持刀攻擊事件，透...

河野洋平逝世　「河野談話」成慰安婦議題重要轉折

日本前自民黨總裁、前眾議院議長河野洋平8日因胰臟癌逝世，享壽89歲。河野洋平歷任官房長官、副首相、外務大臣、自民黨總裁及...

美國盟友何時拿到愛國者PAC-3飛彈？飛彈製造商洛馬高管：我不知道

金融時報報導，美國「愛國者」防空系統關鍵飛彈製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）一名高階主管10日警告，儘管該公司正計畫大幅擴充產能至目前的3倍，但仍無法確定何時能向美國盟友交付相關飛彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。