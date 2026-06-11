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貿易緊張關係升溫 中國臨時取消與歐盟高層會議

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導

中國對歐洲出口激增、歐中貿易摩擦升溫之際，中國方面突然取消原訂本月在北京舉行的2場重要外交會議，引發外界關注。

金融時報（Financial Times）報導，消息人士透露，中國官員取消了在北京舉行的2場對話，包括1場數位議題部長級會議，以及另1場原訂由歐洲對外事務部（EEAS）政治事務副秘書長史庫格（Olof Skoog）參與的會議。

消息人士透露：「中方已臨時取消本月規劃的2場會議。」

據報導，中方並未說明原因，但雙方經常透過這類方式表達對彼此政策的不滿。去年歐盟就曾因為多項貿易爭端缺乏進展，在7月領袖峰會前拒絕與北京舉行1場重要經濟會議。

今年以來，北京持續施壓，試圖阻止歐盟推出限制中國出口的新措施。根據官方數據，今年1月至5月，中國對歐盟出口較去年同期大增16.4%，中國官媒更放話警告可能爆發「貿易戰」。

北京強力反對歐盟提出的「工業加速器法案」（Industrial Accelerator Act）。該法案將限制部分中國產品參與公共採購，並禁止中國企業併購歐洲公司。

歐盟執委會（European Commission）先前也提出「網路安全法」修訂案，並擬將華為等中國企業排除在電信網路及太陽能系統之外。

此外，歐盟也禁止使用公共資金採購中國等「高風險國家」的逆變器（inverter）等能源設備。逆變器主要用於控制太陽能板裝置，而中國在此市場占主導地位。此舉進一步加深北京憂慮。

執委會上月表示，如今歐盟對中國每日貿易逆差高達10億歐元，這種情況「難以持續」，並揚言對中國商品加徵新關稅，以保護受到嚴重衝擊的歐洲工業，特別是汽車業。

歐盟6月也針對中國啟動3項反傾銷調查。

中國官媒新華社發布評論稱：「北京不希望與歐盟爆發貿易戰，但若歐盟進一步針對中國企業或產品，中方將採取堅決反制措施。」

外界認為，北京正試圖在下週歐盟理事會（European Council）峰會前向歐盟領袖發出警告，屆時各國領袖料將討論更強硬的對中政策。

歐盟官員指出，北京正直接遊說歐盟成員國，試圖阻止各國形成對中一致立場。

執委會表示，遭取消的會議「正在重新安排」。

執委會說，「歐盟與中國在各層級的接觸與對話仍持續進行」，並提到6月9日在布魯塞爾舉行的1場會議，與會者包括歐盟貿易總司長約根森（Ditte JuulJorgensen）與中國商務部副部長凌激。

歐盟 歐洲 中方

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