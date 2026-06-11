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秘魯總統大選膠著 藤森惠子暫領先左派對手651票

中央社／ 利馬10日綜合外電報導

秘魯前獨裁總統之女藤森惠子今晚在漫長的總統大選計票過程中重新領先左派候選人桑傑士，但在98%投票所完成開票的情況下，雙方票數仍過於接近，勝負難分。

法新社報導，在美國日本海外選民的大力支持下，51歲的藤森惠子（Keiko Fujimori）僅以651票的微幅差距領先桑傑士（Roberto Sanchez）。

截至今晚11時（格林威治時間11日凌晨4時），超過1800萬張選票已完成計算，雙方差距微乎其微。

這場選舉是拉丁美洲右翼與左翼勢力角力的最新戰場，近年來，主打治安議題的右翼候選人已在多場拉美選舉中勝出。

勝選方將牽動秘魯與美國未來關係走向，以及與拉美地區多個意識形態鮮明政府的互動。

藤森惠子與桑傑士都矢言將終結秘魯長年政治動盪。秘魯將選出10年來第9位總統，過去5年來，就有3位總統遭國會彈劾或罷黜而下台。

藤森惠子是已故前總統藤森謙也（AlbertoFujimori）的女兒，曾3度角逐總統大位失利，如今則希望搭上拉美右翼崛起的浪潮。藤森謙也曾因侵犯人權罪名入獄。

近年來，右翼候選人憑藉強硬打擊犯罪的訴求，在玻利維亞、智利和厄瓜多等國贏得選舉。

57歲的前心理學家桑傑士在選戰後期快速竄起，成功闖入決選，他提出一系列礦業改革政見，並賦予原住民更多權利。

桑傑士還說，他希望與美國總統穿川普維持「相互尊重」的關係。

秘魯是全球主要銅礦與古柯鹼出口國之一，近年來也面臨犯罪問題急劇惡化的挑戰。

秘魯 美國 日本

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