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亞美尼亞總理挺過俄國施壓勝選 川普發文大讚

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國總統川普今天祝賀亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）領導的「公民契約黨」（Civil Contract）在週末大選中取得「決定性勝利」。

路透社報導，儘管國際選舉觀察員稱俄羅斯公然干預，帕辛揚的政黨在7日的投票中贏得49.8%的選票，足以根據亞美尼亞的選舉制度確保議會多數席位。

川普在社群媒體發文說：「我很自豪能為他連任背書，毫無疑問，在他領導下，美麗的亞美尼亞將達到超越眾人預期的偉大與成功！」

曾統治當地的莫斯科當局正在對這個南高加索國家加強施壓。帕希尼揚自2018年執政以來，一直致力於加入歐盟並深化與華府之間的關係。

對亞美尼亞實施廣泛貿易限制的俄羅斯，則指責西方國家干預這次投票，並與亞美尼亞反對派一同聲稱選舉存在違規行為。

俄羅斯今天表示，亞美尼亞是否繼續留在前蘇聯國家組成的軍事同盟以及另一個獨立的經濟集團，這項問題必須盡快解決。

塔斯社（TASS）當地時間11日引述俄羅斯農業監管機構負責人說法報導，俄羅斯已要求亞美尼亞暫停除了兩家魚類出口商之外的所有亞美尼亞產品進入俄羅斯市場的認證，並已將鱒魚的採購來源轉移至伊朗和土耳其。

俄國 川普 亞美尼亞

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