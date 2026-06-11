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烏克蘭與中東領袖將赴G7峰會 聚焦俄烏及中東衝突

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

法國總統馬克宏今天表示，烏克蘭總統澤倫斯基將出席下週在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會，以「重建挺烏共識」。此外還將邀請4個阿拉伯國家領袖，就中東衝突進行會談。

法新社報導，受邀領袖將參加6月15日至17日在法國阿爾卑斯山湖濱度假勝地艾維安（Evian）舉行的G7會議。G7成員包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本及美國。

馬克宏（Emmanuel Macron）表示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的參與「對我們來說非常重要，因為我們需要在G7內部針對俄烏戰爭的各個層面，包括『談判』的必要性，重建支持烏克蘭的共識」，意指歐洲領袖與美國總統川普抱持不同看法。

為討論美國與以色列2月底對伊朗發動的軍事行動，埃及、沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國領袖也將受邀出席17日的1場特別會議。

馬克宏指出，會談將聚焦荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）封鎖問題。由於燃料價格飆升，「對各國經濟造成實質衝擊」；此外，會中也將討論「伊朗相關談判」。

他是在艾里賽宮（Elysee）與公民社會代表會談時發表上述談話。

馬克宏還說，15日G7領袖晚宴及針對烏克蘭與中東危機的2場會議結束後，議程將轉向「南北夥伴關係」。

「除了國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（WorldBank）與非洲開發銀行（African DevelopmentBank），我們也將邀請與我們共同推動這項議程的夥伴參與，特別是韓國、印度、肯亞與巴西。」

17日的峰會將以「全球失衡」及「成長議題」會議作結。在此之前，本月11日將舉辦「全球成長接軌峰會」（World Convergence Summit for Growth）視訊會議，中國與多個新興國家都將參與。

此外，峰會期間也將邀請美國等國家的科技企業參與討論，議題包括「保護與監管」政策，以及主權與網路安全等。

俄烏 烏克蘭 中東

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