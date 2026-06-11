日本擬成立新機構支援軍備出口 參考美FMS模式

日本政府正研議成立新的專責機構，負責支援防衛裝備品出口等相關業務，並研議導入FMS制度，由國家代替企業擔任出口窗口，支援後續維修、保養及訓練。相關方針預計納入政府計劃於今年內修訂的國家安全保障戰略等3文書，並朝明年完成相關立法的目標推進。

讀賣新聞報導，日本今年4月放寬防衛裝備出口限制，預期出口量將增加，但建立國家層級的支援體制仍是一大課題。

雖然出口有助於擴大防衛產業市場，但往往需要依照採購國需求修改規格，並在出口後提供維修、保養及訓練等服務，由企業單獨取得合約並不容易，因此將由新組織提供全面支援。

據報導，目前支援防衛產業的任務由防衛省、經濟產業省負責，新機構可能採「獨立行政法人」形式運作，建立跨部會支援體系，同時積極延攬民間人才，整合官民知識與經驗。相較於政府部門定期輪調人事，新組織也更容易確保與培育專業人才。

政府相關人士透露，新組織除了推動防衛裝備出口外，也將負責支援從事人工智慧（AI）及無人機等技術開發的新創企業，並協助強化國內防衛產業的生產基礎。

由於部分企業擔心承接防衛業務可能帶來聲譽風險，日本政府也在研究由新組織向企業採購裝備，再由國家作為合約窗口與外國政府簽約的制度。相關設計將參考美國的FMS（Foreign Military Sales，對外軍售）模式。

此外，為提升彈藥等軍需品生產能力，政府也將推動「官有民營」模式，即由政府持有生產線，再委託民間企業經營。