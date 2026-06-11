強化與台灣交流象徵意義 日華懇擬更名「日台懇」

日本國會對台友好跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」（日華懇）擬更改名稱，將原本代表中華民國的「華」字改為代表台灣的「台」，簡稱為「日台懇」，凸顯深化與台灣交流的立場。相關議案預計於今天舉行的總會中正式討論。

據共同社報導，相關人士透露，日華懇會長、自民黨眾議員古屋圭司已向台灣相關人士說明更名構想。他表示，新的名稱「更能清楚反映議員聯盟的活動宗旨與定位」。

日華懇成立於1973年日本與中華民國斷交後，長年扮演日本國會推動台日友好交流的重要平台。此次若順利完成更名，將被視為日本政界進一步強化對台關係的象徵性舉措。

不過，若更名正式拍板，可能引發中國政府不滿與反彈。事實上，中國政府今年3月宣布，對擔任日華懇會長的古屋圭司實施反制，包括禁止他入境中國（含香港、澳門）、凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

古屋當時回應，他已經多年未曾前往中國，也未在中國持有任何資產，「因此影響不大」。

此外，對於更名一事，也有部分議員持保留態度。有成員質疑，「是否有必要特地更名，刻意刺激中國」。