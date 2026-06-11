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韓國選票不足 檢警聯合搜查本部搜索扣押選管會

中央社／ 首爾11日專電

韓國地方選舉選票不足事件延燒，檢警聯合偵查本部今天對中央選舉管理委員會及地方選舉管理委員會等單位展開同步搜索扣押。警方相關人士表示，將全面檢視事件經過與原因。

韓國於3日舉行的地方選舉因全國皆有投票所發生選票不足事件，其中以首爾松坡區最為嚴重，引發一連串爭議，示威抗議也持續多日。聚集在奧林匹克公園的示威者，有主張選舉不公、盼嚴懲選管會的年輕群眾；同時也有主張選舉舞弊及中國介選的極右派支持者。

根據韓聯社報導，首爾警察廳廣域搜查隊在檢警聯合偵查本部檢察官指揮下，今天上午9時起，以涉嫌違反「公職選舉法」、瀆職、業務侵占及背信等罪名，對中央選管會、首爾市選管會，及發生選票不足事件的松坡區、瑞草區、江南區、廣津區、銅雀區選管會等7處進行搜索扣押。

警方此次投入廣域搜查隊、國家搜查本部及首爾警察廳數位鑑識人員等100多人執行搜索扣押。為查明選票不足事件而組成的檢警聯合偵查本部，也投入3名檢察官及10多名調查人員參與搜索扣押。

搜索扣押令中的嫌疑人，包括前中央選管會委員長盧泰嶽、前事務總長許鐵薰，以及各地區選管會委員長與事務局長等共10多人。聯合偵查本部將調查他們是否違反「公職選舉法」的禁止公務員介入選舉、妨害選舉自由罪等。

聯合偵查本部預計透過這次搜索扣押，調查選管會公務員是否蓄意對選舉施加不當影響，以及是否挪用選票印製經費等問題。警方相關人士表示，「將全面檢視選票不足事件的原因，以及選管會的應對等整體經過」。

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