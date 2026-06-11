北愛連2夜爆發反移民騷亂 警方出動水砲驅散群眾

英國北愛爾蘭警方今夜動用水砲，驅散連續第2晚聚集的示威群眾。此前當局指控極右翼分子利用北愛首府貝爾法斯特持刀攻擊事件，透過社群媒體煽動反移民情緒。

法新社報導，警方已加強市區的巡邏。儘管前一晚的主要衝突地點看似平靜，仍有數十名男子在部分地區與警方對峙，向警方投擲石塊、瓶子等物品，並在馬路中央縱火。

警方發布聲明稱：「有群眾聚集並向員警丟擲物品，警方已動用水砲，試圖維持公共秩序。」

貝爾法斯特（Belfast）市中心今天接近傍晚時較為冷清，餐廳與商家拉下鐵門、學校停課、大眾運輸停駛。民眾擔心9日晚間的暴動再度上演。

本月8日，蘇丹籍男子阿洛迪德（Hadi Alodid）涉嫌在貝爾法斯特北部持刀攻擊40多歲受害男性歐格維（Stephen Ogilvie），造成歐格維頸部與頭部重傷。

阿洛迪德今天稍早在貝爾法斯特治安法庭（Belfastmagistrates court）出庭，並被裁定羈押，案件延至7月8日再審。這起攻擊引發暴力事件，就連蘇格蘭城市格拉斯哥（Glasgow）也出現反移民暴力示威。

昨晚，貝爾法斯特有蒙面暴徒縱火焚燒民宅與車輛，多個家庭被迫逃離住處。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）譴責昨晚的事件「令人震驚且完全無法接受」。

歐格維的家屬稍早呼籲各界保持冷靜，並示警不要利用這起「可怕悲劇」來「分化社會或煽動敵意」。

家屬表示，奧格維雖失去一眼，但目前情況穩定，並指出：「看到昨天北愛爾蘭各地因這起事件而爆發的場面，我們深感痛心與憤怒。」

近期英國各地情勢原已頗為緊張。上週在英格蘭南部，由於警方疑似不當處置1名白人男性大學生遭英籍錫克教男子殺害案，因此引發騷亂。

英國執政黨工黨主席杜利（Anna Turley）表示，社群平台正在「推波助瀾」本次騷亂，且社群平台X老闆馬斯克（Elon Musk）也是「惡意煽動者」之一。

事發後馬斯克曾轉發本名為亞克斯里-藍儂（Stephen Yaxley-Lennon）的極右翼人士羅賓森（Tommy Robinson）的貼文，並寫道：「只有不斷大聲抗議，才會帶來改變！」。