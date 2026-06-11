美國盟友何時拿到愛國者PAC-3飛彈？飛彈製造商洛馬高管：我不知道

金融時報報導，美國「愛國者」防空系統關鍵飛彈製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）一名高階主管10日警告，儘管該公司正計畫大幅擴充產能至目前的3倍，但仍無法確定何時能向美國盟友交付相關飛彈。

洛克希德馬丁飛彈與火控部門戰略及業務發展副總裁鄧恩（Brian Dunn）在柏林ILA航空展（ILA Berlin Air Show）表示，公司正努力提高關鍵PAC-3攔截彈的產量，以因應因伊朗戰爭而進一步惡化的供應短缺問題，但也向德國、日本、波蘭、阿聯、沙烏地阿拉伯等使用愛國者系統的美國盟邦傳達一項令人憂心的訊息。

鄧恩說，新增產能「顯然能夠在更短時間內滿足多個使用國的需求」，但也坦言：「我們無法決定這些飛彈將如何分配。我們也無法告訴任何人，你會排在優先分配名單的哪個位置。」

他說：「顯然，美國國防部目前正不斷釋出各種說法，討論如何重新排序、重新調整，以及誰將優先獲得飛彈。我們無法控制這些事情。」

PAC-3攔截彈被視為愛國者系統的核心彈種，已被證明能有效攔截高速且難以防禦的彈道飛彈及巡弋飛彈，因此長期需求強勁，而美國政府一向保有對外銷售美製武器系統的最終控制權。洛克希德馬丁飛彈部門另一名高階主管哈特利（Paula Hartley）表示，她在與全球各國政府及軍方接觸時，感受到外界對美國國防承包商的疑慮正日益加深。

哈特利說：「他們有時對產品延誤交付或無法供應感到沮喪，有時也對美國政府感到不滿。」她接著表示：「我理解這種挫折感。我們只能持續努力，確保兌現承諾。」