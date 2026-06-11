快訊

MLB／大谷先發6.2局、失4分寫本季新高 防禦率升至1.06

火焰和人一樣高！行動電源爆炸又一樁 自帶插頭充電起火苦主嚇慘

對申請入學不滿意？轉戰115分科還來得及！報名規定、放棄流程全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

美國盟友何時拿到愛國者PAC-3飛彈？飛彈製造商洛馬高管：我不知道

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東京防衛省內一套愛國者PAC-3飛彈發射器設置在盛開的櫻花樹旁。本圖攝於今年4月1日。法新社
日本東京防衛省內一套愛國者PAC-3飛彈發射器設置在盛開的櫻花樹旁。本圖攝於今年4月1日。法新社

金融時報報導，美國愛國者」防空系統關鍵飛彈製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）一名高階主管10日警告，儘管該公司正計畫大幅擴充產能至目前的3倍，但仍無法確定何時能向美國盟友交付相關飛彈。

洛克希德馬丁飛彈與火控部門戰略及業務發展副總裁鄧恩（Brian Dunn）在柏林ILA航空展（ILA Berlin Air Show）表示，公司正努力提高關鍵PAC-3攔截彈的產量，以因應因伊朗戰爭而進一步惡化的供應短缺問題，但也向德國、日本、波蘭、阿聯、沙烏地阿拉伯等使用愛國者系統的美國盟邦傳達一項令人憂心的訊息。

鄧恩說，新增產能「顯然能夠在更短時間內滿足多個使用國的需求」，但也坦言：「我們無法決定這些飛彈將如何分配。我們也無法告訴任何人，你會排在優先分配名單的哪個位置。」

他說：「顯然，美國國防部目前正不斷釋出各種說法，討論如何重新排序、重新調整，以及誰將優先獲得飛彈。我們無法控制這些事情。」

PAC-3攔截彈被視為愛國者系統的核心彈種，已被證明能有效攔截高速且難以防禦的彈道飛彈及巡弋飛彈，因此長期需求強勁，而美國政府一向保有對外銷售美製武器系統的最終控制權。洛克希德馬丁飛彈部門另一名高階主管哈特利（Paula Hartley）表示，她在與全球各國政府及軍方接觸時，感受到外界對美國國防承包商的疑慮正日益加深。

哈特利說：「他們有時對產品延誤交付或無法供應感到沮喪，有時也對美國政府感到不滿。」她接著表示：「我理解這種挫折感。我們只能持續努力，確保兌現承諾。」

愛國者 美國 伊朗戰爭

延伸閱讀

海馬斯射擊 專家稱配合IBCS國軍將獲攻勢制空能力

川普要停戰、內唐亞胡卻要打！美媒：過去24小時危機暴露美以分歧

中東戰爭滿百日 以國伊朗互轟

伊戰百日 伊朗飛彈突狂襲以色列 川急介入喊停

相關新聞

河野洋平逝世　「河野談話」成慰安婦議題重要轉折

日本前自民黨總裁、前眾議院議長河野洋平8日因胰臟癌逝世，享壽89歲。河野洋平歷任官房長官、副首相、外務大臣、自民黨總裁及...

美國盟友何時拿到愛國者PAC-3飛彈？飛彈製造商洛馬高管：我不知道

金融時報報導，美國「愛國者」防空系統關鍵飛彈製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）一名高階主管10日警告，儘管該公司正計畫大幅擴充產能至目前的3倍，但仍無法確定何時能向美國盟友交付相關飛彈。

英澳聯合聲明 關切台海局勢與中國軍演

英國與澳洲外交和國防首長10日在倫敦會談，會後發布聯合聲明，重申台灣海峽的和平穩定至關重要，並關切中國在台灣周邊舉行破壞...

砸錢送孩子上私校換來躺平？父母其實已掉進遺傳學陷阱

父母砸重金送私校、補習，為何換來孩子青春期後的「躺平」？日本最新遺傳學研究顯示：大學生學力竟有83%由基因決定。盲目環境加工終將失效，大腦必將重回天生設計圖。想破譯這場教養困局？訂閱解鎖專家攻略，陪孩子啟動「遺傳引擎」。

川普直播爆料「祕密任務」！稱暗中運1億桶油出荷莫茲 真相曝光有反轉

紐約時報報導，美國總統川普10日在電視直播中語出驚人，自爆一項「伊朗直到現在才知道」的極度機密任務，稱美方在德黑蘭眼皮底下深夜運出數百萬桶石油。不過，一名美國軍方高層隨後潑冷水指出，川普這場看似戲劇化的揭密，其實指的是美軍先前護送商船通過荷莫茲海峽的行動，此事早已受到公開報導。

通膨警報！美5月CPI年增4.2% 3年新高

美伊戰爭對物價衝擊浮現，美國勞工統計局十日公布統計，五月消費者物價指數（ＣＰＩ）月增百分之○點五，年增百分之四點二，是三年來最高，強化升息預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。