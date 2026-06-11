河野洋平逝世　「河野談話」成慰安婦議題重要轉折

日本前自民黨總裁、前眾議院議長河野洋平8日因胰臟癌逝世，享壽89歲。河野洋平歷任官房長官、副首相、外務大臣、自民黨總裁及眾議院議長等要職，長年致力於對中國、韓國外交，他在1993年發表的「河野談話」，成為日本政府在慰安婦問題上的重要官方立場。

NHK、日本電視台報導，河野洋平出生於政治世家，父親河野一郎曾擔任農林大臣與建設大臣，叔父河野謙三曾擔任參議院議長。1967年眾議院選舉中，他繼承父親的政治基礎，從舊神奈川3區參選並首次當選，此後連續14次當選眾議員。

1976年，他批評自民黨的金權政治體制而退黨，成立「新自由俱樂部」並出任黨代表。1985年，在自民黨與新自由俱樂部組成的聯合政權，他首次入閣擔任科學技術廳長官。隔年，新自由俱樂部解散，他重新加入自民黨。1992年出任內閣官房長官。

1993年，時任官房長官的河野洋平發表著名的「河野談話」，對慰安婦問題表達日本政府的歉意與反省。

在談話中，河野承認舊日本軍方曾參與慰安婦制度的設置與管理，並向受害女性表達歉意與反省。這份談話成為日本政府在慰安婦問題上的重要官方立場，也深刻影響此後數十年的日韓及東亞外交關係。

在自民黨內，河野洋平被視為代表性的「鴿派」政治人物，對修改憲法第9條始終持審慎態度，主張透過對話與交流改善日本與中國、韓國等鄰國關係。

2002年，由於罹患嚴重肝病，河野洋平接受了長子、前外務大臣河野太郎捐贈部分肝臟，進行活體肝臟移植手術。此後，他積極推動器官移植制度的發展。

2003年，河野洋平出任眾議院議長，成為日本國會的重要領導人物。2009年，他未再參選眾議院議員，正式退出政壇。

河野洋平晚年仍積極投入民間外交。擔任促進日中經濟合作的「日本國際貿易促進協會」會長期間，多次率團訪問中國，推動日中經濟合作與民間交流，被視為重要親中派人物。

去年6月，他曾率團在北京人民大會堂與中國國務院總理李強會面，日本國際貿易促進協會原本也計劃於今年6月下旬再度訪中，並尋求與中國國家主席習近平會晤，以促進雙邊經濟合作，但在成行前傳出他逝世消息。

由中國日資企業組成的「中國日本商會」發表聲明悼念。會長本間哲朗表示，將繼承河野洋平推動日中友好與經濟合作的遺志，「承接大力恢復日中民間經濟交流的理念」，持續深化兩國的經濟合作與交流。

河野洋平辭世後，日本政壇朝野及中韓各界紛紛表達哀悼。

前首相岸田文雄表示，河野洋平是自己首次當選眾議員時的自民黨總裁，「承蒙他的寶貴指導，從他身上學習到許多。」前首相石破茂則表示，河野洋平「在外交上對中國展現高度理解，是一位始終追求理想、堅持信念的政治家。」總務大臣林芳正也感慨說，「他一直十分照顧我。」

日本首相高市早苗則在社群媒體X發文表示，河野洋平長年致力於國政發展與議會制民主的確立，尤其在歷史問題上秉持真誠態度，重視對話與理解，他的精神應被視為日本和平外交的重要基石之一。

中國方面也高度關注河野洋平辭世消息。中國媒體普遍提及他於1993年發表「河野談話」，以及長年致力推動日中友好交流的貢獻。多家媒體引述他去年訪中時的發言指出，「歷史不能被遺忘，更不能被否定。過去無法改變，但未來可以透過努力創造。」

韓國媒體則聚焦於「河野談話」的歷史意義。韓聯社指出，河野洋平是日本代表性的鴿派政治家，重視與韓國及中國等鄰國關係。「朝鮮日報」則稱，「河野談話」是日本政府首次正式承認慰安婦問題責任的重要文件，被視為日韓關係的重要轉折點。