英澳聯合聲明 關切台海局勢與中國軍演

英國與澳洲外交和國防首長10日在倫敦會談，會後發布聯合聲明，重申台灣海峽的和平穩定至關重要，並關切中國在台灣周邊舉行破壞穩定的軍事演習、反對任何企圖單方面改變台海現狀的行動。

聲明鼓勵透過對話，而非訴諸脅迫或武力解決分歧。聲明另肯定，國際社會從台灣的專業知識與技術獲益，英國與澳洲因此將持續致力支持台灣有意義參與不以國家地位為前提的國際組織，或者以觀察員或嘉賓身分參與。

聲明重申，英澳將致力深化與台灣在經濟、貿易、科學、科技和文化領域的關係。

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）和國防大臣希利（John Healey）10日在倫敦與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）和國防部長馬勒斯（Richard Marles）舉行年度英澳部長級2+2會談（AUKMIN），會後聯合聲明觸及中東、烏克蘭和印太區域局勢，以及安全防衛合作、混合威脅、經貿韌性等。

在與印太區域直接有關的部分，聲明提到，印太區域與歐洲—大西洋區域相互連結，皆攸關英國與澳洲的安全、韌性和繁榮。英澳持續參與印太區域事務十分重要，以形塑一個和平、穩定、繁榮的區域，以及有利的戰略平衡態勢。

英澳重申將致力維護國際間透過共識達成的規則與規範，並尊重各國主權。考量當今地緣戰略環境，聲明強調，各國有必要以負責任的方式管控戰略競爭，並透過對話與具體措施，降低誤判、局勢升級以及衝突發生的風險。

聲明另強烈反對出現在南海，恐加劇緊張、增加誤判和局勢升級風險的活動。英澳將繼續合作維護區域內的航行權利和自由。聲明也關切東海和黃海情勢。

英澳對中國境內的人權侵害情況表示嚴重關切，提到維吾爾人、藏人遭迫害和任意拘留，且與宗教、文化、教育和語言使用有關的權利自由受損。

英澳關切日益升高的跨國鎮壓活動，指出跨國鎮壓損害各國國家安全、主權、人權和民眾安全，相關舉措包含香港和北京當局針對英澳等國境內流亡民主倡議人士的行動。

聲明另對香港的自主權、民主程序以及個人權利自由持續遭遇制度性的侵害表達深切憂慮，包括當局強行實施國家安全法，並迫害英國國民黎智英、澳洲公民吳政亨。

針對北韓，英澳聯合聲明強烈譴責平壤當局的核武和彈道飛彈計畫，並呼籲徹底實現北韓「無核化」，且過程必須不可逆。聲明也對北韓的惡意網路活動表達深重關切。

在印太區域相關段落，聲明另提到，英澳將更加密切在印太區域合作，以打擊網路詐騙等跨國犯罪活動。

在協同應對混合威脅方面，聲明指出，國家級行為者、他們的代理人，以及非國家級行為者的敵意活動，無論就規模或嚴重程度而言，皆呈上升趨勢，其中包括以中國為根據地的所謂資訊安全公司在網路開展的行動。

聲明另在與烏克蘭戰爭有關的部分，對第三國的行為促成俄羅斯有能力延續非法戰爭，表達深重關切。

聲明指出，俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭、以及第三國在其中扮演的角色，足以影響印太區域安全。

英澳關切中國對俄羅斯的經濟支援，並要求中國政府採取措施，避免企業向俄羅斯軍工體系供應軍民兩用零組件。

英澳另敦促中國發揮對莫斯科當局的「重大影響力」，促使戰爭結束。

另一方面，聲明提到，莫斯科當局與北韓的軍事合作日益深化，這對印太與歐洲—大西洋區域安全造成嚴重效應。

其中，北韓從實際參與俄烏戰爭獲取經驗教訓，後續並能自行開展實務應用，這勢必進一步衝擊印太區域安全穩定。

在經貿領域，聲明指出，烏拉圭的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會程序已啟動，英澳對此表示歡迎。

英澳重申支持CPTPP持續深化、擴大，並支持在今年內與印尼、菲律賓和阿拉伯聯合大公國啟動入會談判。

英澳另期待CPTPP今年稍晚與歐盟和東南亞國家協會（ASEAN）展開貿易與投資對話。