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記取奧班教訓 歐盟5國盼擴大同時納入保障條款

中央社／ 布魯塞爾10日專電

歐盟的擴大政策持續進行，包含比利時在內的5個成員國近期提案，在擴張的同時，應建立更強而有力的保障機制，當新成員國做出違反基本權利與民主原則的行動時，歐盟可以更迅速的應對。

根據比利時通訊社、歐洲新聞台報導，這項提案是由比利時與荷蘭、盧森堡、法國、德國等5個國家共同提出，強調擴大歐盟政策是對和平、安全、穩定與繁榮的地緣戰略投資，然而想要加入歐盟的國家也必須有明確的前景。

根據這項提案，歐盟可以針對每個候選國量身打造條款，並在未來納入入盟條約中。這樣做的目的是為了確保歐盟能夠繼續有效運作，且新成員國能尊重歐盟的核心價值。

提案中也強調，新成員國加入歐盟後的一定時間內，「否決權」應該受到限制，以防止優先與重大決策受到意外的阻撓。例如歐盟的外交政策就是需要成員國「一致通過」。

這樣的提案設計反映了歐盟成員國從前匈牙利總理奧班（Viktor Orban）時代學到的教訓。奧班政府曾多次行使否決權杯葛歐盟援助烏克蘭、制裁俄羅斯的決議。

為了避免新加入的成員國做出違背歐盟核心價值的行為，這項提案中也建議應該簡化「歐盟條約」中的懲罰規範。若成員國做出違反基本權利與民主原則的行動時，只要有4/5的成員國投下同意票，便能暫停該國的投票權。

這份提案中也提到，希望歐盟可以納入額外的條款，以懲罰違反法治、民主原則和新聞自由行為的行為，例如暫停不同層級的合作。

歐盟 德國 比利時

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