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川普AI影片變身火影忍者 日本動漫迷火大連署抗議

中央社／ 東京10日綜合外電報導

美國總統川普社群媒體上使用日本人氣動漫與漫畫角色影像，包括發布AI影片將自己化身為「火影忍者」主角漩渦鳴人，已引發日本社會反彈，已有近2萬人參與網路連署，向白宮與川普表達抗議。

法新社、英國廣播公司（BBC）及衛報（TheGuardian）報導，已有近2萬人在請願網站Change.org參與名為「保護日本漫畫」（Protect Japanese Manga）的連署。

連署者抗議白宮於社群媒體平台X的官方帳號在未經授權情況下，使用「七龍珠」、「遊戲王」及「火影忍者」的圖像。

連署者及其他網路粉絲認為，這些角色向全球觀眾傳達了勇氣、友誼與堅持等重要價值，而川普以這種方式使用它們，違背了創作者的原意。

連署發起人指出，這項請願最早於3月發起，已呈交給日本政府。白宮先前曾發布了一支影片，將美軍攻擊伊朗的畫面與多部知名影視作品及「遊戲王」內容混剪在一起。

根據請願書，日本外務省隨後已就白宮官方X帳號未經授權使用「遊戲王」與任天堂遊戲內容一事，向美國駐日本大使館提出交涉。

根據BBC，寶可夢國際公司（Pokémon CompanyInternational）已對川普使用其影像表達譴責。

在最新一起案例中，川普6日於自家社媒「真實社群」（Truth Social）發布人工智慧（AI）影片，將自己化身為「火影忍者」主角漩渦鳴人，引起部分粉絲的強烈不滿，促使發起人在9日重啟連署。

川普 日本 社群媒體

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