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台灣難抵抗中共？ 美媒：強權的征服戰爭已過時

聯合報／ 編譯盧思綸周辰陽／綜合報導
華爾街日報報導，隨著無人機與低成本精準武器改變戰場型態，傳統強權為所欲為的邏輯受到挑戰。圖為國軍防空飛彈部隊試射愛國者二型飛彈。 圖／國防部提供
華爾街日報報導，隨著無人機與低成本精準武器改變戰場型態，傳統強權為所欲為的邏輯受到挑戰。圖為國軍防空飛彈部隊試射愛國者二型飛彈。 圖／國防部提供

華爾街日報九日報導，近年俄烏戰爭美伊衝突顯示，傳統「強者為所欲為、弱者只能承受」邏輯正受到挑戰，隨著無人機與低成本精準武器改變戰場型態，加上國家與民眾的抵抗意志，征服戰爭已過時，軍事強權難憑壓倒性武力迅速征服對手；中國在評估是否武力犯台時，也正密切研究這些經驗。

新加坡駐聯合國前大使考西坎點名說，「台灣不如烏克蘭伊朗」，未必擁有足夠的抵抗意志，因北京越來越成功削弱台灣人的決心；台灣從烏克蘭身上學到的經驗是錯誤的，不是民主國家會幫助其他民主國家，「烏克蘭人是先幫助自己，其他人才願意援助他們」。

考西坎指出，假如古希臘史家修昔底德「強者為所欲為、弱者只能承受」所言為真，新加坡這樣的小國早就被鄰國吞併了；即使處境艱難，所有國家都擁有自己的主體性，但如何行使是另一回事。

華爾街日報報導，即使美軍重創伊朗領導層，伊朗至今仍能封鎖荷莫茲海峽，並持續向以色列及波灣國家發射飛彈。此外，儘管美國一年多前停止援助烏克蘭，並施壓基輔割讓頓內次克地區，烏克蘭不但沒有崩潰，反而守住前線，並持續打擊俄羅斯本土。即使是世界最強軍事強權，也未必能取得決定性勝利；無人機與低成本精準飛彈等技術進步，正大幅縮小小國與軍事強權的差距，中國正密切觀察這些變化。

義大利國防部長克羅塞托說，已難想像過去那種入侵並占領一個國家的征服型戰爭，只要國家人民有足夠韌性與抵抗意志，即使雙方實力懸殊也很難被征服。俄烏、美伊皆如此，以色列即使只面對一座城市加薩，對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的行動也尚未成功。

荷蘭國防參謀長艾赫爾斯海姆表示，若無法在開戰頭二周迅速取勝，戰爭常陷入難以突破僵局。法國政治學者坦澤指出，中等強權單獨難以抗衡強權，但若團結一致，仍能在軍事與國際法層面有行動空間。

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