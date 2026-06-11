通膨警報！美5月CPI年增4.2% 3年新高

美伊戰爭對物價衝擊浮現，美國勞工統計局十日公布統計，五月消費者物價指數（ＣＰＩ）月增百分之○點五，年增百分之四點二，是三年來最高，強化升息預期。

這個數字超過四月的百分之三點八，並寫下二○二三年四月以來新高。剔除波動較大的糧食和能源價格的核心通膨，月增百分之○點二、年增百分之二點九。

十日的ＣＰＩ與十一日出爐的生產者物價指數（ＰＰＩ），將是聯準會決策官員十六、十七日會前重要參考。最關鍵的問題是核心通膨是否也受到影響。紐約時報說，這次核心通膨數據略低於預期，可能讓政策制定者暫時維持利率不變。

不過，居高不下的通膨改變聯準會決策官員辯論方向，他們今年年初曾暗示傾向今年再降息兩次。現在則有更多官員表示，預期聯準會下一步很可能升息。根據芝加哥商品交易所利率期貨顯示，華爾街投資人預期聯準會將在十二月升息。

美伊戰爭導致油價居高不下，能源仍是美國物價上漲的主因。華爾街日報報導，五月下旬美國平均汽油價格一度飆升至每加侖四點五六美元，創四年新高，隨後價格回落至每加侖四點一五美元左右，但仍比去年同期高出百分之四十。

能源成本升高會逐漸外溢到其他類別，包括食品與機票價格。機票在五月上漲百分之二點七，並較去年同期大漲百分之廿六點七。飯店價格也上升百分之○點五，可能與世界杯足球賽相關需求有關。

物價飆升讓美國民眾荷包相對縮水。ＣＰＩ年增百分之四點二，意味經通膨調整後的實質薪資年率減少百分之○點八。這意味著家庭購買力成長速度跟不上房租、食品雜貨和汽油等物價上漲步伐。

在美伊談判陷入僵局之際，美國通膨已連續第三個月增加。但戰爭並非唯一推升物價的因素，資料中心快速擴張，帶動記憶體晶片需求，逆轉科技產品價格長期下滑的趨勢。同時，持續乾旱也減少部分農作物與畜牧產量，特別是牛肉。

目前抑制物價上漲的主要因素是消費者本身。部分類別價格沒有進一步上漲，原因可能是消費者已無力承擔更高價格。