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G7峰會前向北京示好？馬克宏邀中國大陸參加視頻會
法國總統府愛麗舍宮周二（6月9日）在一份聲明中表示，本周四舉行的「全球增長融合峰會」標誌著中國、美國和歐洲展現出一種新的意願，致力於在經濟發展上採取更為協調的方針。
本年度的七國集團（G7）峰會將於6月16日至17日在法國阿爾卑斯山麓、日內瓦湖畔度假勝地埃維昂（Evian）舉行。除了七國集團成員（英國、德國、加拿大、美國、法國、義大利和日本）， 巴西、韓國、印度、肯尼亞和埃及也應邀參加此次峰會。
法國在G7前數日召集的擴大範圍的視頻會議，參與方除了上述國家，還有中國以及國際貨幣基金組織（IMF）的代表。
在法國官方宣布這一視頻會議前，美國「政治新聞」（Politico）就援引知情人士報導了這一計劃。報導形容馬克宏此舉是「通過G7拉攏中國」，認為對於G7這樣一個近年來對中國日益採取對抗姿態的西方國家集團而言，這次通話是一個引人注目的舉動。
愛麗舍宮表示，此次峰會旨在推動重要經濟體與新興經濟體之間的合作，以緩解緊張局勢，並為實現均衡、可持續和共享的增長創造條件。法國總統府指出，解決失衡問題「也符合最脆弱國家的利益」，並將此次會議視為對定於12月在美國舉行的二十國集團（G20）峰會的一項助益。
面對一個分裂的世界 二十國集團將何去何從？
馬克宏計劃於周五晚在巴黎會見加拿大總理卡尼（Mark Carney），隨後於周日前往尼斯，會見印度總理莫迪並出席一場聚焦科技議題的活動。周一晚，他將在埃維昂迎接出席七國集團峰會的各國領導人。
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