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以色列預計10月大選 聯合黨宣布內唐亞胡將參選

中央社／ 耶路撒冷10日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。 路透
以色列總理內唐亞胡。 路透

以色列預計今年10月舉行國會大選，以國總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）所屬的聯合黨（Likud Party）今天宣布，他會參選尋求連任。

法新社報導，內唐亞胡已經是第3度擔任以色列總理，前後任期總計將近20年，為以國史上最長，目前他帶領國家經歷戰爭，且被控涉貪的案件正審理中。

聯合黨在通訊程式Telegram指出：「內唐亞胡總理會參加下屆大選，如果是天意，他將贏得勝利。」

美國總統川普（Donald Trump）近日告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），他並不確定內唐亞胡的參選意願。

川普當時受訪說道：「我不知道，他的生涯非常輝煌。他想繼續嗎？因為你們知道，他是一位戰時總理。」

現年76歲的內唐亞胡先前曾表示，他將參加預計今年10月的國會選舉尋求連任。

以色列 川普 國會 內唐亞胡

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