快訊

買房選公寓或大樓？比較實價登錄資料 台北市同樣40坪價差破千萬

傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓選票不足事件 真相委員會：客觀調查事件全貌

中央社／ 首爾10日專電

韓國地方選舉選票不足事件持續延燒，由中央選舉管理委員會成立的真相調查委員會今天首度召開會議，委員長趙賢旭表示，將客觀且準確地調查事件全貌，並透明公開調查結果。

根據韓聯社報導，真相調查委員會委員長趙賢旭（音譯）今天在中央選舉管理委員會表示，調查委員會不分進步或保守陣營，「將站在客觀、中立的立場，懷抱守護憲法價值的熱情而聚集在一起，調查此次侵害參政權事件」。

趙賢旭強調，會嚴格追究相關責任，並尋求突破性的改善方案，提出並建議選舉管理制度改革，避免選舉公正性與公信力再次受到侵害，「希望外界不要以政治陣營利益得失的角度解讀委員會，將以獨立地位運作」。

趙賢旭直言，「在自由民主主義國家，發生了這種前所未有且絕不應該出現的選票不足事件，這絕不能以行政失誤或評估失敗作為藉口，這是侵害國民參政權的嚴重憲政秩序危機。」他指出，這次事件也暴露出整個選舉管理體系的全面性失靈。

在經歷約3小時的首次會議後，趙賢旭表示，已確認選管會在投票用紙不足情況下並沒有相關應對手冊，必要時將要求相關職員出席並提交更多資料，也會要求提供投票尚未結束卻決定開始開票的原因及決策者身分、決定縮減印製數量的會議紀錄等詳細資料。

報導指出，真相調查委員會由律師出身的趙賢旭在內共6名外部人士組成，將運作10天、至19日為止。

韓國 憲政秩序

延伸閱讀

南韓選票不足事件 執政黨成立選舉制度改革小組

南韓選票短缺爭議 游盈隆：台灣印製以選舉人數為準

南韓選舉選票短缺掀信任危機 民眾連日示威要求重選

教師減壓...沈伯洋拋第三方機制政見 吳欣岱支持：點出關鍵核心

相關新聞

保加利亞將停供武器給烏克蘭 總理呼籲外交對話

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭持續4年多時間，保加利亞總理拉德夫今天表示，將不再提供國內軍隊庫存武器給基輔當局，且呼籲「尋求...

不顧大陸反對 菲外長表示持續推進菲日海上劃界談判

彭博報導，菲律賓外交部長拉薩洛10日在東京參加日經新聞舉辦的論壇表示，儘管中國大陸反對，菲律賓仍有意與日本展開海上邊界談判。

南韓選票不足事件 執政黨成立選舉制度改革小組

韓國地方選舉發生選票不足事件引起軒然大波，執政黨共同民主黨「選舉制度改革任務小組（TF）」於今天正式展開活動，將全面檢討...

高市早苗會晤安華 日馬同意穩定天然氣供應

日本首相高市早苗今天與馬來西亞首相安華舉行會談。有鑑於中東局勢目前不穩，雙方就馬來西亞穩定供應液化天然氣（LNG）等資源...

莫迪連續執政4399天 成印度任期最長民選總理

印度總理莫迪（Narendra Modi）自2014年5月26日首度就任，至今連續執政4399天，成為印度任期最長的民選...

美加強對古巴施壓 赫格塞斯將訪關達那摩灣美軍基地

美國五角大廈表示，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）明天將前往古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。