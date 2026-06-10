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保加利亞將停供武器給烏克蘭 總理呼籲外交對話
俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭持續4年多時間，保加利亞總理拉德夫今天表示，將不再提供國內軍隊庫存武器給基輔當局，且呼籲「尋求外交途徑」結束這場戰事。
法新社報導，儘管保加利亞國防工業仍會是基輔當局的彈藥主要供應方之一，但拉德夫（RumenRadev）指出，其政府將停止把國內軍隊武器供應烏克蘭。
他在召開內閣會議之前告訴媒體：「我們已經付出夠多了，而我國持續遭受這場血腥戰爭帶來的社會經濟損失。」
上個月正式就任總理的拉德夫曾經呼籲與俄羅斯進行對話，更批評軍援烏克蘭一事。
拉德夫說道，他確信「透過軍事手段無法和平解決烏克蘭戰爭」。
他還強調：「因此，我們再次呼籲用全面務實的態度看待這場戰事，並尋求訴諸外交途徑。」
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