NB8峰會聲明力挺烏克蘭主權 支持推進歐盟入盟談判

北歐-波羅的海8國總理及烏克蘭總統澤倫斯基，9日在愛沙尼亞首都塔林舉行峰會，會後發表聯合聲明，重申對烏克蘭主權、獨立及領土完整的堅定支持，譴責俄國的侵略行為，並支持烏克蘭加快加入歐盟的談判進程。

北歐-波羅的海8國（NB8）是由挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、冰島及愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛組成的區域合作架構，用於促進政治、安全與經濟等多領域的協調與合作。

NB8昨天發布的聯合聲明指出，俄羅斯仍是歐洲-大西洋地區最重大且長期的安全威脅，並譴責白俄羅斯持續支持俄方軍事行動，呼籲國際社會維持並加強對相關個人與機構的制裁。

各國透過聲明強調與烏克蘭人民站在一起，並支持烏克蘭行使自衛權，同時肯定澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）持續推動透過談判結束戰爭的努力。

聲明並敦促俄羅斯立即同意全面、無條件停火，並參與具實質意義的和平談判，強調任何和平方案須建立在國際法基礎上，並尊重烏克蘭的主權與領土完整。

此外，北歐-波羅的海8國（NB8）肯定烏克蘭在推動改革方面的進展，並承諾持續提供必要支持，協助其完成加入歐盟程序。各國指出，烏克蘭未來屬於歐洲，並認為烏克蘭加入歐盟將成為強化歐洲長期安全的重要保障。

NB8各國也支持烏克蘭持續朝北大西洋公約組織（NATO）整合邁進，並期待烏克蘭參與即將在7月舉行的北約峰會，進一步強化防空能力，包括取得更多反彈道系統與相關裝備。

聯合聲明強調，烏克蘭戰爭的結果將對歐洲長期安全產生深遠影響，NB8呼籲所有夥伴回應烏克蘭的短期與長期需求，並重申「對烏克蘭的支持，是對歐洲未來安全與穩定的投資」。

NB8承諾將依據烏克蘭需求，持續強化軍事支援，重點涵蓋防空能力、無人機與自主系統、海上防衛及後勤支援，同時加強訓練、資訊共享及戰場經驗整合。

聲明也指出，國防產業合作是烏克蘭、NB8及北約的戰略安全優先事項，包括聯合生產、技術轉移與減少行政障礙，以提升整體防衛能力與創新速度。