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不顧大陸反對 菲律賓外長表示持續推進菲日海上邊界談判
彭博報導，菲律賓外交部長拉薩洛10日在東京參加日經新聞舉辦的論壇表示，儘管中國大陸反對，菲律賓仍有意與日本展開海上邊界談判。
拉薩洛在討論亞洲政治和經濟的第31屆日經論壇「亞洲的未來」表示，「我們的部分朋友似乎有些反應，但我們仍認為有必要持續與日本推進海上劃界談判」。
菲律賓總統馬可仕5月28日和日本首相高市早苗在東京會面，會後日菲協議展開海上邊界談判並深化雙方國防合作，北京上周末開始在台灣東部海域進行海上交通專項執法行動。大陸在東海、南海分別與日、菲有海洋主權爭議。
拉薩洛說，推動海洋劃界談判是由菲律賓提出，也是加強菲日關係努力的一部分，「我們認為這非常重要」。
拉薩洛還說，東南亞國家國協部分成員正考慮重新調整與緬甸關係。自2021年緬甸傳出軍事政變，民選領導人翁山蘇姬遭監禁以來，緬甸幾乎遭東協孤立。
她說，「似乎正在出現某種變化，但我們還要觀察效果如何。」拉薩洛今年擔任東協緬甸事務特使。
她也說，東協「大致上仍遵循五點共識」，共識要求緬甸立即停止暴力衝突；但緬甸未能滿足這項條件，因此目前僅能派遣非政治代表出席東協相關會議。
拉薩洛說，未來計畫會見「部分少數族武裝團體以了解當地情勢，與如何提供協助」。
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