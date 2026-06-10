英智庫：台海衝突衝擊國際經濟 恐如第三次世界大戰

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）今天發布「台灣海峽危機或衝突對馬來西亞經濟的影響：可能情境分析」報告。IISS分析指出，台海衝突情境所引發的全球經濟衝擊，有如引發第三次世界大戰。

IISS今天下午在吉隆坡香格里拉酒店發布這份研究「台灣海峽危機或衝突對馬來西亞經濟的影響：可能情境分析」（The Impact of a Taiwan Strait Crisis orConflict on the Malaysian Economy:Possible Scenarios）報告。報告試圖估算兩種假設、但具高度可能性的台海情勢，也就是「危機」與「衝突」情境，對馬來西亞經濟可能造成的最低與最高成本。

報告指出，即使僅以一年為分析期間，這兩種情境造成的經濟成本，仍可能遠超過中立國家在第一次與第二次世界大戰期間承受的總體經濟損失。

IISS研究結果顯示，台海危機或衝突對馬來西亞等區域經濟體造成的衝擊，將遠超過COVID-19疫情帶來的影響。

報告提到，即使採取中立立場，各國仍無法避免負面經濟衝擊。尤其對於與台海危機主要參與方具有高度經濟連結、且經濟體系相對開放的國家而言，影響將特別嚴重。

IISS報告指出，電子與電機產業及觀光旅遊業將受創最重。在為期一年的危機情境下，失業人口可能增加數十萬人；若演變為衝突，失業人口恐攀升至數百萬人。

報告指出，儘管馬來西亞與中國在南海議題上仍存分歧，但大馬近年持續透過「低調而堅定的外交」（quiet, firm diplomacy）維持雙邊關係穩定，以保留外交操作空間。

在因應策略方面，IISS認為，馬來西亞等東南亞中小型國家面對潛在台海危機，不應採取消極被動態度，而應透過與美國及中國的關係，積極扮演外交角色，降低相關情勢發生的風險。

此外，報告認為，東南亞經濟體如何深化區域供應鏈及相互依存關係，降低對大國的依賴，將是未來值得深入研究的重要課題。

IISS也指出，馬來西亞政府與企業界應進一步評估，一旦台海危機或衝突擴大並外溢至區域及跨區域層面，可能對能源安全造成的衝擊。

報告強調，由於大國競爭加劇，以及COVID-19疫情後各界更加重視國家安全與經濟之間的關聯性，許多國家的國安領域與企業界之間聯繫已日益緊密。

然而，包括馬來西亞在內的東南亞國家，仍可進一步強化兩者之間的協調，共同因應台海危機可能帶來的重大風險。

報告並提醒，政府與企業必須將「多重危機」（polycrisis）納入考量，也就是台海危機或衝突與其他全球性衝擊同時發生的情境。如果情境成真，對馬來西亞經濟造成的衝擊恐將更加嚴重。