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南韓選票不足事件 執政黨成立選舉制度改革小組

中央社／ 首爾10日專電
首爾市長選舉及韓國其他地方主要選舉結果底定，不過因為選票不足爭議，4日在首爾松坡區蠶室7洞第2投票所的票箱仍無法運出，示威群眾持續在門外阻擋並主張選舉無效。 中央社
首爾市長選舉及韓國其他地方主要選舉結果底定，不過因為選票不足爭議，4日在首爾松坡區蠶室7洞第2投票所的票箱仍無法運出，示威群眾持續在門外阻擋並主張選舉無效。 中央社

韓國地方選舉發生選票不足事件引起軒然大波，執政黨共同民主黨「選舉制度改革任務小組（TF）」於今天正式展開活動，將全面檢討公職選舉法等，盼建立人民能信賴的管理體系。

韓國於3日舉行的地方選舉因為全國皆有投票所發生選票不足事件，其中以首爾松坡區最為嚴重，引發一連串爭議，示威抗議也持續多日。聚集在奧林匹克公園的示威者，有主張選舉不公的年輕群眾，同時也有主張選舉舞弊及中國介選的極右派支持者。

根據韓聯社報導，共同民主黨院內代表韓秉道今天在國會舉行的TF成立儀式上表示，「將集中全黨力量，設計符合國民期待與時代精神的選舉管理制度」。

韓秉道強調，這次事件不只是單純行政疏失，而是侵害國民主權、導致憲政秩序根基受損的重大問題，「必須迅速整頓與國民高度主權意識及民主能力嚴重脫節的選舉管理制度」。

韓秉道提及，將在「公職選舉法」中明確規範選票的印製、分配與保管程序，並提高開票及當選人確認過程的程序透明度；並將積極檢討修訂「選舉管理委員會法」，推動中央選舉管理委員會委員長改為常任制在內的選管會組織改革。

擔任TF團長的議員宋基憲也表示，將全面檢討包括「公職選舉法」、「選舉管理委員會法」及「憲法」在內的所有相關法律，並強調「不是要削弱作為獨立機關的選管會，而是要重新建立人民能信賴的選舉管理體系」。

TF預計於16日召開第2次會議，聽取選管會就投票用紙不足事件提出的報告，17日則將舉辦選舉管理制度改革討論會。另外，除了TF所屬議員外，還規劃增聘外部人士加入。

共同民主黨首席發言人康準鉉表示，「由於此事極其重大，有許多層面需要進行判斷，因此成立了黨層級的特別委員會」。

民主黨 韓國 國會

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