莫迪連續執政4399天 成印度任期最長民選總理

印度總理莫迪（Narendra Modi）自2014年5月26日首度就任，至今連續執政4399天，成為印度任期最長的民選總理。媒體報導，莫迪的成績包括幫助2.5億人擺脫貧困，讓印度從「經濟脆弱」的象徵，變為新興經濟體。

印度過去任期最長的總理是尼赫魯（JawaharlalNehru），他1952年首次當選，連續擔任民選總理長達4398天，但這個紀錄今天被莫迪打破。

為了紀念這個具里程碑意義的時刻，莫迪強調為民眾服務、謙遜、負責任的價值觀，並稱這些都是能將印度治理良好的基石。

莫迪在社群媒體上發文說：「唯有透過無私奉獻和對人民忠誠，才能贏得民眾的信任。」他寫道：「公共服務（的成果）是衡量治理（是否）良好的最高標準，只有那些謙遜、敬業、有責任感，且在工作上孜孜不倦的人，才能贏得人民的信任。」

印度「印刷報」（The Print）報導，莫迪注重治國成效，在經濟上為中小企業提供融資、將虧損的國有企業私有化，也讓國有企業轉虧為盈，讓印度成為成長最快的經濟體，期間幫助2.5億人擺脫貧困，讓印度從「經濟脆弱」的象徵，變為新興經濟體。

除此之外，莫迪廢除數以千計英國殖民時期留下，或尼赫魯時代的過時法律，並大力栽培印度的創新、創業生態，讓印度如今已有超過15萬家新創企業和超過100家獨角獸企業。

在國防上，莫迪實施讓部隊現代化、合理化的措施，讓軍人配備現代化作戰工具，並將私人企業引入國防的研發、製造上。

莫迪的成就也獲得全球各地政要的讚譽，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在社群媒體發文，稱莫迪為印度的發展、繁榮、國際地位的提升，做出了巨大貢獻。

斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）也向莫迪表達祝賀。

美國參議員柯寧（John Cornyn）同樣在社群媒體發文，表達恭喜莫迪成為印度任期最長的民選總理，4399天的領導，3次在民主選舉中，贏得14億人民的信任。從讓2.5億人擺脫貧困，到讓印度成為世界成長最快的主要經濟體，印度在莫迪任內有了重大的變化。

美國駐印度大使戈爾（Sergio Gor）也發文，認為其強而有力的成就，證明多年來對公共事務的奉獻，以及卓越的領導才能。

新德里電視台（NDTV）報導，莫迪2014年5月首度當上總理，2024年贏得連續第3個任期，在他領導下，印度的經濟、社會都有大幅度變革，更成為世界第5大經濟體，在全球外交舞台上占有重要地位，並成為全球南方（Global South）最重要的代言人。