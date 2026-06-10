快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

南海黃岩島出現新結構物 菲律賓敦促中國移除

中央社／ 馬尼拉10日綜合外電報導

菲律賓敦促中國拆除其在南海黃岩島（Scarborough Shoal，菲律賓稱民主礁）上設置的新結構物，並表示此舉違反了區域行為宣言所規定的義務。

路透社報導，菲律賓外交部海洋事務發言人維拉紐瓦（Rogelio Villanueva ）今天表示，該結構物的存在並未取得菲方同意，因此侵犯了菲律賓的主權。

中國外交部昨天重申，中國對黃岩島及附近海域擁有無可爭辯的主權。中國在黃岩島展開包括科學研究在內的任何活動都是主權國家的正當權利。

南海 菲律賓 黃岩島

延伸閱讀

民主礁出現漂浮平台 菲律賓向中國大陸提外交交涉

菲律賓民調挺合作護南海 台灣列夥伴第8名支持倍增

中國海警船闖日海域 宣示管轄權

陸在台東部海域執法 美國務院：鼓勵北京用和平方式解決紛爭

相關新聞

南韓選票不足事件 執政黨成立選舉制度改革小組

韓國地方選舉發生選票不足事件引起軒然大波，執政黨共同民主黨「選舉制度改革任務小組（TF）」於今天正式展開活動，將全面檢討...

高市早苗會晤安華 日馬同意穩定天然氣供應

日本首相高市早苗今天與馬來西亞首相安華舉行會談。有鑑於中東局勢目前不穩，雙方就馬來西亞穩定供應液化天然氣（LNG）等資源...

莫迪連續執政4399天 成印度任期最長民選總理

印度總理莫迪（Narendra Modi）自2014年5月26日首度就任，至今連續執政4399天，成為印度任期最長的民選...

美加強對古巴施壓 赫格塞斯將訪關達那摩灣美軍基地

美國五角大廈表示，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）明天將前往古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的...

美伊、俄烏戰曝「修昔底德陷阱」過時？學者評台灣一事不如伊朗烏克蘭

華爾街日報導，近年俄烏戰爭與美伊衝突顯示，傳統「強者為所欲為、弱者只能承受」的邏輯正受到挑戰。隨著無人機與低成本精準武器改變戰場型態，加上國家與民眾的抵抗意志，征服戰爭已過時，軍事強權難憑壓倒性武力迅速征服對手；中國在評估是否武力犯台時，也正密切研究這些經驗。

日媒：日本防衛白皮書將視中國為「最大戰略挑戰」

「讀賣新聞」9日披露日本2026年版防衛白皮書的草案內容，有關中國軍事動向的部分沿用2025年的表述，「我國與國際社會深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。