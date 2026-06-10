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南海黃岩島出現新結構物 菲律賓敦促中國移除
菲律賓敦促中國拆除其在南海黃岩島（Scarborough Shoal，菲律賓稱民主礁）上設置的新結構物，並表示此舉違反了區域行為宣言所規定的義務。
路透社報導，菲律賓外交部海洋事務發言人維拉紐瓦（Rogelio Villanueva ）今天表示，該結構物的存在並未取得菲方同意，因此侵犯了菲律賓的主權。
中國外交部昨天重申，中國對黃岩島及附近海域擁有無可爭辯的主權。中國在黃岩島展開包括科學研究在內的任何活動都是主權國家的正當權利。
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