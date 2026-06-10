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美日部隊將訓練 泰風飛彈系統運抵日本南部

中央社／ 東京10日綜合外電報導

美軍泰風（Typhon）陸基飛彈發射系統的車輛，最近運抵日本鹿兒島縣的自衛隊基地。日媒指出，美軍與自衛隊計劃於本月22日起到9月舉行聯合訓練，泰風將暫時部署在上述基地。

南日本放送（MBC）今天報導，美軍一輛C-17運輸機昨天下午飛抵海上自衛隊鹿屋航空基地（簡稱鹿屋基地），且從機上卸下長程飛彈發射裝置泰風的車輛。這座基地位在鹿兒島縣鹿屋市。

鹿屋基地也是美國與日本部隊演習的地點之一，泰風陸基飛彈發射系統預計於演習期間暫時部署在這座基地。

泰風能搭載射程約1600公里的巡弋飛彈，運作方式是發射飛彈的車輛搭配指揮發射的車輛，兩輛車為一組。而這個射程能觸及中國大陸。

本月7日已經有一輛運輸機把泰風的車輛運到鹿屋基地，報導推測，昨天又運抵另一輛代表運用所須的兩輛似乎已經到齊。

儘管泰風屆時不會訓練實彈射擊，但是日本防衛省（相當於國防部）並未透露，是否會把飛彈實際運進基地內。

共同社先前引述消息人士報導，美軍預計在一連串的演習之後，把上述泰風發射裝置，移到駐日美軍基地保管。

飛彈 日本 巡弋飛彈

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