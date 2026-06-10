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美加強對古巴施壓 赫格塞斯將訪關達那摩灣美軍基地

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯（右）明天將前往古巴關達那摩灣的美軍基地。 路透
美國戰爭部長赫格塞斯（右）明天將前往古巴關達那摩灣的美軍基地。 路透

美國五角大廈表示，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）明天將前往古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的美軍基地，「與駐軍官兵互動」。

法新社報導，五角大廈今天下午在一則簡短聲明中，做出上述宣布。與此同時，華府正在加強對古巴共產政權施壓，包括祭出制裁及嚴格的石油封鎖措施。

美國總統川普多次表示希望推翻古巴共產政權，並將此舉與古巴裔美國人的強力政治支持聯繫起來。這些古巴裔美國人曾助他重返白宮。

五角大廈指出，除關達那摩之外，赫格塞斯也將前往美軍中央司令部（CENTCOM）總部所在的佛羅里達州坦帕（Tampa）。中央司令部負責指揮美軍在中東地區的軍事行動，包括近期針對伊朗的空襲打擊與區域防禦任務。

負責指揮美國在拉丁美洲軍事行動的最高將領上個月底造訪關達那摩，並與古巴軍方領袖會面。

美軍當時表示，該次會晤是「就作戰安全事宜進行的簡短交流」。

而在兩週前，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）訪問古巴首都哈瓦那（Havana），並會晤古巴官員。

關達那摩灣監獄於2001年911恐怖攻擊事件後設立，由美國海軍負責管理，主要關押美國以「反恐戰爭」名義逮捕的囚犯，並因傳出虐待事件而聲名狼藉。

川普政府也曾考慮將該基地作為遣返移民的收容中心。

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