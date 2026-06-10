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日媒：日本防衛白皮書將視中國為「最大戰略挑戰」
「讀賣新聞」9日披露日本2026年版防衛白皮書的草案內容，有關中國軍事動向的部分沿用2025年的表述，「我國與國際社會深刻憂慮的事項，是最大的戰略性挑戰」。
日本防衛省每年推出防衛白皮書，可作為定期觀察日本防衛政策等日方立場，及各國軍事活動分析的工具。2026年版的防衛白皮書，最快將在今年7月公布。
「讀賣新聞」報導，新版防衛白皮書的草案顯示，日方預計意有所指地針對中國寫道，「將加強同盟國與志同道合國家的合作，以及嚇阻力與因應能力，以確保地區穩定」。
此外，新版防衛白皮書將提及共軍航空母艦在日本近海活動，以及在台灣周邊軍演日趨頻繁，「迅速且擴大強化軍事力量的質與量」。
關於北韓，草案提及北韓與俄羅斯透過軍事合作，「恐加強北韓中長期性的軍事能力」。
日本政府將首度製作短影音與小冊子說明新版的防衛白皮書，使外界更易了解內容並加強宣傳。
日本政府計劃在今年修訂安全保障相關3文件，新版白皮書將新增有關運用無人機及人工智慧（AI）的「新型作戰方式」內容，並指出烏克蘭被俄羅斯侵略的戰場見到「大量且廉價」的無人機投入，透過AI加快判斷速度的影響，確保準備長期戰的續戰能力重要性也浮上檯面。
「讀賣新聞」指出，新版防衛白皮書也將詳述加強國防產業基礎的措施，會根據4月修訂防衛裝備移轉3原則與其運用指針，強調為了加強同盟國與志同道合國家的嚇阻力與因應能力，「保有相同裝備，建構相互支援環境」具有意義。
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