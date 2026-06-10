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澤倫斯基赴愛沙尼亞出席NB8峰會 歐洲重申挺烏抗俄

中央社／ 維爾紐斯9日專電
在愛沙尼亞塔林舉行的北歐和波羅的海國家會議新聞發布會後，芬蘭總理佩特里·奧爾波、烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基和拉脫維亞總理安德里斯·庫爾貝格斯（從左到右）合影留念。 美聯社
在愛沙尼亞塔林舉行的北歐和波羅的海國家會議新聞發布會後，芬蘭總理佩特里·奧爾波、烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基和拉脫維亞總理安德里斯·庫爾貝格斯（從左到右）合影留念。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基9日訪問愛沙尼亞首都塔林，出席北歐-波羅的海8國合作峰會。與會各國重申對烏克蘭對抗俄羅斯的持續支持，並強調烏克蘭在歐洲防禦體系中的關鍵地位日益提升。

北歐-波羅的海8國（NB8）是由挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、冰島及愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛組成的區域合作架構，用於促進政治、安全與經濟等多領域的協調與合作。

這次NB8峰會由輪值主席國愛沙尼亞主辦，8國總理全數出席，與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）共同討論區域安全、軍事合作及對烏支援等議題。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，峰會後聯合記者會上，各國一致認為烏克蘭在歐洲安全架構中的角色愈發重要。

據報導，澤倫斯基表示，歐洲若沒有烏克蘭將難以自我防衛，並強調烏克蘭應成為北大西洋公約組織（NATO）一員。他並提出3項優先事項，包括提升外交效率、確保烏克蘭防空能力並深化合作，以及推動烏克蘭入歐盟談判。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）表示，歐洲與烏克蘭的合作在本質上正在改變，現在更像是雙向的，因為烏克蘭有很多可以分享提供。他指出，烏克蘭大概擁有歐洲最強的軍隊，並且在創新方面非常有能力，也準備好繼續發展。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則表示，與烏克蘭需要歐洲一樣，歐洲也需要烏克蘭。她指出，沒有烏克蘭，歐洲無法有效地重新武裝，「我們對烏克蘭的支持不是慈善，而是自我防衛」。

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）指出，烏克蘭的存續攸關歐洲安全，並稱烏軍實力已顯著提升，具備深入打擊俄羅斯境內重要目標的能力。

根據報導，會中也討論近期遭俄羅斯干擾航向、誤入波羅的海國家及芬蘭領空的烏克蘭無人機問題。澤倫斯基表示，烏方可依協議派遣專家赴夥伴國，協助應對無人機威脅。

澤倫斯基 愛沙尼亞 歐洲

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