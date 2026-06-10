全球和平指數 冰島蟬聯冠軍、俄羅斯墊底

全球和平國家在哪裡？根據「2026全球和平指數」報告，冰島連續19年蟬聯冠軍，紐西蘭與瑞士緊隨其後，而俄羅斯被評為全球最不和平的國家。

該指數主要反映國家的總體穩定性，但旅行者在規劃實際行程時，仍應優先諮詢官方部門獲取當地治安風險相關資訊。

全球和平程度下降

《2026全球和平指數》指出，當前國際局勢處於自第二次世界大戰結束以來最脆弱且高度軍事化的狀態，主因在於武裝衝突的急劇增加，包括蘇丹內戰、烏克蘭長期衝突，以及以色列、美國與伊朗之間的軍事衝突。因此，全球和平程度持續呈現下降趨勢，平均惡化幅度為0.7%。

根據社會安全、國內外衝突程度及軍事化程度三大範疇，冰島以無常備軍隊、犯罪率極低，以及社會信任度極高連續19年蟬聯全球和平國家榜首，而其他國家依序排名為紐西蘭、瑞士、斯洛維尼亞和愛爾蘭。

在指數涵蓋的163個國家中，99個國家和平程度惡化，僅62個國家有所改善，而目前有119個國家的和平程度低於2008年的水平。其中，俄羅斯被評為全球最不和平的國家，其他排名最低的國家依序為：蘇丹、剛果民主共和國、烏克蘭及以色列。

旅遊諮詢官方部門

《歐洲新聞網》報導，儘管全球局勢動盪，部分國家仍維持較高的安全水平，但各國發布的「請勿前往」旅遊建議數量仍持續增加。以英國為例，在其追蹤的226個國家或地區中，有76個因安全或健康風險被列為含有禁區。

全球和平指數主要反映國家的總體穩定性、軍事化與衝突程度，而非追蹤特定目的地的治安熱點、道路安全或自然災害，因此難以作為旅遊風險指標。儘管該指數是了解國家穩定性的重要參考，但旅行者在規劃實際行程時，應優先諮詢官方部門的旅遊指南及特定目的地的實地建議。

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