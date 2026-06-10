快訊

美軍阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普：必須回應

聽新聞
0:00 / 0:00

秘魯大選膠著難分勝負 計票最長恐需至月底

中央社／ 利馬9日綜合外電報導

秘魯7日舉行總統大選第2輪投票，選情極度膠著。秘魯全國選舉評審委員會主委巴察斯（Bernardo Pachas）告訴法新社，選舉結果預計2週後至月底才能揭曉。

法新社報導，現任左派國會議員桑傑士（RobertoSanchez）與前獨裁總統藤森謙也的女兒藤森惠子（Keiko Fujimori）在秘魯大選中對決，在已開出的約1800萬張選票中，桑傑士僅領先約2萬票，選情相當接近，結果仍難以預測。

許多選民都希望這場選舉能結束秘魯多年來的政治混亂局面。秘魯歷任總統有不少都面臨入獄、遭罷黜、被彈劾等下場，而無論由誰勝選，都將成為秘魯10年來的第9位總統。

秘魯第1輪總統大選的開票結果歷時超過30天才完成。

秘魯 國會

延伸閱讀

秘魯總統大選次輪計票膠著 兩候選人差不到1百分點

川普力挺者出局！洛杉磯市長決選11月登場 左翼候選人進入決選

世足賽／缺席最後一場熱身賽 西班牙主帥曝亞馬爾狀態

世足賽／行動力挺阿根廷！3名球迷單車穿越17國赴美助陣

相關新聞

鄭麗文在美喊話：台灣不能淪為美中交易的棋子

國民黨主席鄭麗文在美國紐約接受金融時報專訪時表示，台灣絕不能淪為大國在談判桌上交易的「棋子」。她呼籲兩岸恢復對話，以降低台海衝突風險，並強調改善兩岸關係不代表台灣會放棄自身嚇阻能力。

川普要求陸 恢復對日供應稀土

日本首相高市早苗去年「台灣有事」答辯引發的中日外交對抗持續延燒，北京一月宣布加強「軍民兩用物項」對日本出口管制，其中涵蓋多項稀土相關品項。日本媒體九日報導，美國川普政府已向大陸提出要求，希望恢復對日本供應稀土。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。