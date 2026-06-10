川普要求陸 恢復對日供應稀土

美國Ｈ-一Ｂ簽證計畫是外國專業人士赴美工作的主要途徑之一，也是許多希望留在美國的外國學生取得工作簽證的重要管道，但川普政府卻對新申請人收取十萬美元（約台幣三一六萬元）費用。一名聯邦法官八日認定此舉逾越權限，裁定相關收費措施無效。白宮表明將上訴。

2026-06-10 00:14