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民主剛果伊波拉疫情逾百死 武裝衝突阻礙防疫進展

中央社／ 布尼亞8日綜合外電報導

剛果民主共和國（簡稱民主剛果）宣布東部爆發伊波拉疫情後，不到一個月，已有至少100人死亡。由於疫情在爆發數週後才被發現，當地官員正加緊努力遏制病毒傳播。

美聯社報導，民主剛果今天晚間公布最新疫情報告，截至7日，在550例確診病例中，有101例死亡、19例康復。

疫情主要集中在民主剛果東部的伊圖里省（Ituri），該省病例占了總數的90%以上。北基伍省（North Kivu）和南基伍省（South Kivu）也有病例出現，且疫情已越過邊境，蔓延至烏干達

報導指出，據信民主剛果實際的病例數更高，因為這波疫情在爆發數週後才被證實。接觸者追蹤覆蓋率雖然近日有所改善，但目前仍僅為64%。

最新這波伊波拉疫情是由罕見的邦迪布吉歐病毒株（Bundibugyo strain）所引起。與薩伊病毒株（Zairestrain）不同，邦迪布吉歐病毒株目前尚未有已經核准的疫苗或治療方法。民主剛果過去16次的伊波拉疫情，大多是由薩伊病毒所引起。

為了遏止疫情蔓延而實施的防疫措施，已打亂了伊圖里省首府布尼亞（Bunia）民眾的日常生活。

在該省的部分地區，民眾普遍仍抱持懷疑態度，無視防疫規範。民主剛果2018年發生史上規模第二大的伊波拉疫情，當時的倖存者警告，重蹈覆轍過去的錯誤，可能會導致原本可避免的大量死亡。

在第一線作戰的醫護人員在薪資微薄且缺乏休息的情況下，多次遭到憤怒居民的襲擊；此外，由於涉及武裝叛亂團體的衝突，他們也無法深入某些社區。

世界衛生組織（WHO）今天表示，衝突正在「限制防疫工作進入、打亂監測與應變行動，並增加了未察覺傳播的風險」。世衛組織也補充：「此類事件凸顯了當地環境的挑戰，以及與當地領袖和社區密切合作的重要性。」

伊波拉疫情 烏干達

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