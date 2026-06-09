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以色列空襲黎巴嫩南部港市泰爾 至少8人喪命

中央社／ 貝魯特9日綜合外電報導

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天空襲黎國南部歷史悠久的港口城市泰爾，至少造成8人身亡。以色列發動襲擊前，曾首度對全市發布撤離令。

路透社報導，黎巴嫩衛生部及國營媒體指出，泰爾市（Tyre）東側遭到空襲後出現死傷。這是自以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）3月2日爆發戰爭以來，泰爾市所遭遇最致命的以軍轟炸行動之一。

空襲後的一支現場影片顯示，街道滿布殘磚碎瓦，一條小巷煙霧瀰漫，一輛吊車正在受損建物附近作業。路透社已查證影片中地點為遭到襲擊的社區。

黎巴嫩衛生部表示，救援人員仍在空襲現場的碎石堆中搜尋生還者。

以色列軍方今天上午在網路上對全泰爾市發布撤離令，包括其西北部的基督徒區。該區先前不曾被納入撤離範圍，許多來自市內其他地區的流離失所民眾都在此避難。

黎巴嫩國營媒體報導，今天已有民眾逃離泰爾市，民防單位則協助留下的年長居民前往臨時避難所。

無國界醫生組織（MSF）透過聲明表示，他們對「強迫遷離作法」深感憂慮，這指的是以色列在空襲前發布的撤離警告。

無國界醫生組織說，此舉「迫使民眾在不安全且混亂的情況下移動，讓他們面臨更嚴重的傷害」。

該組織還提到，今天已暫停其在附近數家醫院的醫療工作及流動診所服務。

以色列 黎巴嫩 空襲

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