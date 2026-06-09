日議員萩生田光一出席論壇 憶安倍「自由鳳梨」挺台對抗陸經濟脅迫

日本眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一今天以「自由鳳梨」形容台日共同對抗中國經濟脅迫。當年中國禁止進口台灣鳳梨，已故日本前首相安倍晉三公開聲援台灣，帶動日本購買熱潮，如今日本已成台灣鳳梨重要出口市場，正是「自由鳳梨」精神的具體展現。

日本自民黨幹事長代行萩生田光一9日出席台灣國立政治大學安倍晉三研究中心主辦的「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」，以「自由鳳梨」形容台日共同對抗中國經濟脅迫。 中央社

由台灣國立政治大學安倍晉三研究中心主辦的「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」今天在東京舉行，萩生田光一、美國哈德遜研究所日本部長溫斯坦（Kenneth Weinstein）、國家基本問題研究所理事長櫻井良子，以及總統府資政邱義仁分別發表專題演講，從各面向討論安倍的政治遺產。

由台灣國立政治大學安倍晉三研究中心主辦的「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」9日在東京舉行。安倍晉三夫人安倍昭惠表示，安倍晉三生前在世界各地播下許多種子，如今正逐漸發芽、開花結果，希望能繼續傳承他的理念。 中央社

萩生田表示，政大去年成立全球首座以安倍晉三命名的研究中心，身為長年追隨安倍從事政治活動的人，他深受感動。想到安倍首相長年以來對台灣堅定不移的友誼，更讓人感慨萬千。

他回憶當年中國對台灣鳳梨祭出進口禁令，安倍透過社群媒體公開一張手拿台灣鳳梨、面帶笑容的照片，獲得當時總統蔡英文轉發，帶動日本社會掀起購買熱潮。最近他看新聞，台灣鳳梨出口市場中，日本已占99%，這正是「自由鳳梨」的精神。

他認為，「自由鳳梨」不只是台日友誼的象徵，更展現民主國家合作對抗經濟脅迫的力量。而安倍留下的遺產，至今仍持續將日台之間的友誼與信賴推向更高層次。

由台灣國立政治大學安倍晉三研究中心主辦的「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」9日在東京舉行，以安倍最具代表性的「自由開放的印太」（FOIP）理念為核心，並聚焦印太戰略下的台日關係，從台、美、日三方視角探討印太戰略與台日合作的重要性。 中央社

美國哈德遜研究所日本部長溫斯坦表示，許多人會將安倍的成就歸納為安倍經濟學、國家安全保障戰略、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、四方安全對話（Quad）或「自由開放的印太」（FOIP）等政策，但他認為，安倍最重要的遺產其實是「讓日本重新找回國家自信」。

溫斯坦指出，安倍讓日本重新相信自己有能力塑造世界，而不是被世界塑造。他形容安倍是極少數具備長期戰略思維的政治領袖，能夠在其他人尚未察覺時，就預見未來數十年的趨勢。

他特別提到，安倍2007年在印度國會提出「兩洋交匯」演說，成為後來自由開放印太構想的重要源頭。在多數國家尚未理解印太戰略重要性之前，安倍已經認知到印度洋與太平洋其實是一個整體戰略空間，而未來國際秩序將在此區域重新塑造。

溫斯坦認為，FOIP最重要的價值在於提供一套整合安全、經濟、基礎建設、科技與外交合作的戰略框架，更成功影響美國政策思維，成為歷屆美國政府持續沿用的重要印太戰略基礎。

台灣國立政治大學安倍晉三研究中心主辦的「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」9日在東京舉行，現場展示安倍生前活動照片，民眾駐足觀看。 中央社

總統府資政邱義仁則在演講中指出，今天人人琅琅上口的自由開放印太戰略，實際上是安倍多年來持續向國際社會倡議與奔走的成果。若沒有安倍當年的遠見與努力，世界未必能如此快速建立新的印太戰略架構。

邱義仁表示，除了FOIP之外，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）更是展現安倍戰略思維與執行力的重要案例。

他指出，美國於2017年退出TPP後，外界普遍認為這宣告TPP夭折，但安倍深知經濟與安全密不可分，因此持續遊說各會員國與日本國會，最終促成CPTPP。

邱義仁表示，當前國際經濟環境已出現重大變化，經濟安全逐漸成為全球共同關注的核心議題。中國長期透過補貼、傾銷、智慧財產權侵害及市場壟斷等方式扭曲國際經濟秩序，甚至將經貿工具武器化，對他國施加政治壓力。

他強調，唯有民主自由、理念相近的國家透過制度合作，才能有效降低風險。因此，CPTPP未來必須進一步納入經濟安全理念，推動制度升級與重整，朝向CPTPP 2.0發展。

他最後指出，一個人若只有遠見而沒有行動力，只能成為思想家；若只有行動力而缺乏宏觀視野，則可能帶來危險。安倍之所以成為偉大的戰略家，正是因為他同時具備宏觀視野、深遠思考與強大的執行能力。

由台灣國立政治大學安倍晉三研究中心主辦的「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」9日在東京舉行。安倍昭惠（右7）、總統府資政邱義仁（左8）、駐日代表李逸洋（右5）、國家基本問題研究所理事長櫻井良子（右8）、政大安倍晉三研究中心主任李世暉（右6）等人合影。 中央社