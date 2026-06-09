巴基斯坦塔利班武裝分子襲擊檢查哨 釀6死綁架8人

巴基斯坦安全官員今天表示，巴基斯坦神學士運動（TTP）武裝分子襲擊西北部一處檢查哨，造成6名準軍事部隊人員死亡，並且綁架8人。

1名安全官員告訴法新社，數十名巴基斯坦神學士運動成員昨天攜帶槍枝、手榴彈及迫擊砲彈突襲白夏瓦市（Peshawar）一處檢查哨。這名官員未獲授權接受媒體採訪而要求匿名。

另一名安全官員則表示：「聯邦警備隊（FC）有6名人員在這場武裝分子發動的攻擊中殉職，另有4人受傷。」

聯邦警備隊是巴基斯坦協助維護西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）前線安全的準軍事部隊，該省與阿富汗接壤。

上述官員還指出：「武裝分子綁架8名聯邦警備隊人員，將他們帶往不明的地點。」

巴基斯坦神學士運動在其社群媒體頻道上發布了被綁架人員的照片，並聲稱犯下這起攻擊事件。

巴基斯坦軍隊持續在與阿富汗接壤的西部地區，掃蕩日益猖獗的叛亂勢力。巴基斯坦當局指控阿富汗窩藏武裝分子，但在喀布爾（Kabul）的阿富汗神學士政府一再否認這項指控。

阿富汗與巴基斯坦之間的關係，近幾個月來因武裝分子相關指控而急劇惡化，外交緊張局勢升級為致命的跨境衝突，包括巴基斯坦在阿富汗境內發動空襲。