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印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國大陸邊境

中央社／ 印度梭吉拉9日綜合外電報導

印度工程師今天成功打通貫穿喜馬拉雅山脈、具戰略意義的梭吉拉隧道最後一段岩層，這項重要里程碑將開通前往中國邊境拉達克地區全年通行的交通要道。

法新社報導，全球兩大人口國中國和印度長期在南亞爭奪戰略影響力。儘管自從2020年邊境衝突後兩國關係有所緩和，長達3500公里邊界一直是長期緊張的根源。

當局推動更廣泛基礎建設計畫，旨在興建道路和鐵路，讓貿易、部隊和物資得以全年度從炎熱低地平原直達高海拔嚴寒邊境。這條隧道是相關計畫的一部分。

道路部部長加德卡里（Nitin Gadkari）今天在此一高海拔隧道貫通典禮中表示：「這不只是一條隧道，更是生命線。」

梭吉拉隧道（Zojila tunnel）旨在快速改善印控克什米爾（Kashmir）夏季首府斯利那加（Srinagar）和拉達克（Ladakh）主要城巿列城（Leh）間的連通。

目前兩地間的道路交通每逢冬季因積雪高過貨車而遭到阻斷。

工程人員打穿最後一段岩層，連通酷寒冬季遭到大雪隔絕的兩端，這是建設全長13.14公里梭吉拉隧道一大里程碑。

隧道位在海拔3528公尺的梭吉拉山隘（Zojila Pass）下方。自從2020年起，有逾3000名工人參與這條隧道開挖作業。

加德卡里按下按鈕，遠端引爆最後一次爆破，兩邊開挖的隧道就此連通，成為印度最長的公路隧道。

這項工程是包括全長6.5公里的索納馬格隧道（Sonamarg tunnel）在內、規模更大的4大隧道網絡的一部分。整體計畫造價達7億1200萬美元，預計2028年全面完工通車。

印度 南亞

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