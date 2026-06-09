南韓選舉選票短缺掀信任危機 民眾連日示威要求重選

南韓上週舉行地方選舉，但因部分投票所選票短缺，引發民眾群起抗議，示威者今天連續第5天在首爾一處計票設施外集會，要求重新選舉。

韓聯社報導，根據南韓中央選舉管理委員會（NEC），本月3日地方選舉日當天，全國有26個投票所因選票短缺而一度暫停投票。

根據警方非官方估計，截至今天上午10時，首爾松坡區（Songpa）SK奧林匹克手球館（SK OlympicHandball Gymnasium）周邊約有200名示威者集結。

相較於週一下午的約2000人，今天上午現場人數已大幅減少。上週末期間，現場曾有數萬名示威者聚集，抗議選票短缺，並阻止選務人員移走票箱。

上週末示威的主要訴求是重新選舉，但今天可以看到有示威者聲稱選舉舞弊，現場出現寫著「停止竊選」的標語。

根據南韓選舉法規，若要推翻地方選舉結果並重新選舉，須先向中央選委會請願，若遭駁回可向法院提起訴訟。

南韓小黨「改革新黨」（New Reform Party）有意提出請願，主張部分選舉結果無效。