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睽違7年訪問！習金會官媒報導重點不同 一窺北京和平壤各自盤算
中國國家主席習近平睽違7年再次訪問平壤，與北韓領導人金正恩舉行會談。儘管雙方皆釋出善意，但分析家指出，從兩國官媒關於習金會的報導，可一窺雙方截然不同的優先考量。
新華社昨天報導，習近平在次會談中，就發展兩國關係提出4點意見。其中包括，雙方要加強外交、執法、軍隊等交流；擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等務實合作；雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機，擴大人員往來。
北韓中央通信社今天報導，這是習近平時隔7年首次訪問中國唯一正式簽約的盟友。習近平向金正恩表示，此行目的在推動兩國關係取得進展，雙方並同意透過高層官員互訪，致力於更緊密的戰略溝通。
南韓慶南大學（Kyungnam University）北韓問題專家林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）指出，平壤強調的是政權尊嚴與鄰國間的「特殊關係」，北京則強調務實的國與國關係以及其對國際秩序的倡議。
北韓中央通信社報導中還說，金正恩告訴習近平，不論國際情勢如何變化，他都將全力支持北京所主張的「一個中國原則」。
南韓統一研究院高級研究員洪珉（Hong Min，音譯）表示：「北韓剔除了可能讓自己看起來像是從屬、依賴或受惠方的元素，並將兩國關係重寫為平等關係。」
洪珉進一步指出：「它放大了團結的訊號，例如反美和與台灣相關的訊息，同時抹去了依賴或從屬的訊號。」
新華社昨天報導，習近平誓言北京絕不會動搖維護共同利益的承諾。但北韓媒體並未提及平壤的核武計畫或與美國的關係是否在會談中。
新加坡國立大學（National University Of Singapore）政治學教授莊嘉穎指出，未提及這些內容，顯示北京希望將此行限定在兩國雙邊關係的範疇內。
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