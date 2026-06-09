愛沙尼亞修法防堵俄滲透教會 最高法院裁定合憲

愛沙尼亞最高法院近日駁回總統卡里斯對「教會與宗教團體法」修正案的違憲審查聲請，裁定相關規定合憲。內政部長塔羅表示，境內東正教團體須依新法切斷與俄羅斯莫斯科牧首區的從屬關係。

愛沙尼亞國會去年4月通過相關修正案，要求宗教組織不得與「對國家安全、憲法或公共秩序構成威脅」的境外個人或組織維持聯繫，並須在法案生效後限期調整章程與運作方式。該法主要針對與俄羅斯東正教會有隸屬關係的宗教團體。

然而，卡里斯（Alar Karis）當時以違憲為由退回法案，指出相關禁令過於廣泛且模糊，恐對宗教與結社自由造成過度限制，影響民主社會運作。國會之後重新通過法案但未大幅修改，卡里斯遂將爭議提交最高法院裁決。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）8日報導，最高法院由17名法官審理本案，多數認為修正案可透過限縮解釋方式適用，不致導致宗教團體遭任意強制解散，因而未違反宗教自由與結社自由。但有6名法官持不同意見，指法律欠缺明確性，恐影響基本權保障。

判決指出，該法雖對宗教與結社自由構成重大干預，但在國家安全與憲政秩序面臨風險下，具正當性。最高法院並強調，只有當宗教團體與境外宗教組織的聯繫構成「實質威脅」時，才須依法切斷關係，且強制解散必須為最後手段，並由法院裁定。

塔羅（Igor Taro）表示，修正案即將生效，其目的在於防止支持戰爭、侵略或恐怖主義的外國宗教機構對愛沙尼亞造成影響。他指出，愛沙尼亞東正教會應終止與莫斯科牧首教區的從屬關係。

塔羅強調，該法並非禁止東正教，也不涉及關閉教堂或修道院。若未來出現需解散宗教團體的情況，將由法院依法裁定，而非行政機關決定。愛沙尼亞內政部並表示，法律生效後將設6個月過渡期，期間將與受影響宗教團體溝通並提供協助。