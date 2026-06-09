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平民傷亡愈演愈烈…烏克蘭哈爾科夫遭俄軍空襲 釀3死10傷
烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫今天稍早表示，俄羅斯空襲該地區，造成3人死亡、10人受傷。
法新社報導，西涅古波夫（Oleg Synegubov）在通訊軟體Telegram發文指出，「敵軍襲擊楚固耶夫市（Chuguiv）」，這起空襲已造成3人喪生。
他表示：「空襲引發火災，至少18輛車受損，多層樓的住宅大廈窗戶被震碎，外牆也損壞。」
此外，哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）指出，該市有10人受傷。
近幾個月來，俄羅斯對烏克蘭平民造成傷亡的日常攻擊愈演愈烈，烏克蘭則以無人機更深入俄羅斯境內進行反擊，並強調這些攻擊主要針對軍事和能源設施。
根據聯合國（UN）4月公布的估計數據，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭控制區至少已有1萬5850名平民喪生，俄軍占領區內有超過2800名平民死亡，烏克蘭與俄羅斯占領區合計超過4萬4800人受傷。
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