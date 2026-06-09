快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

民主礁出現漂浮平台 菲律賓向中國大陸提外交交涉

中央社／ 馬尼拉9日專電

現由中國實質控制的民主礁，潟湖內出現一座疑裝有天線的漂浮平台，且有人員在上面活動。菲律賓外交部已向中國提出外交交涉，並強調將依據國際法維護國家主權及海洋權益。

菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）今天發布聲明證實，民主礁（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）內出現一座漂浮平台。

聲明表示，多個政府機構透過空中偵察確認，漂浮平台約6公尺乘以6公尺大小，上方設有疑似天線設備，並有人員活動。

NTF-WPS正與相關政府機構密切協調，持續監看情勢發展，進一步調查平台的性質、用途及可能帶來的影響。

聲明指出，菲律賓外交部已針對這座漂浮平台「非法存在」一事，向北京採取「適當外交行動」，並強調維護主權、主權權利及管轄權是馬尼拉最重要的考量，未來將繼續依據國際法採取適當措施，捍衛國家利益。

民主礁距離菲律賓三描禮士省（Zambales）馬辛洛克鎮（Masinloc）約124海里。馬尼拉援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張民主礁位於菲律賓200海里專屬經濟區（EEZ）範圍內；北京則援引歷史性權利主張擁有其主權。

2012年4月，菲中船艦在民主礁一帶發生長達數週的對峙，中方最終實質控制民主礁，並持續派艦駐守；菲律賓則把爭議告上設於荷蘭海牙（The Hague）的常設仲裁法院（PCA），取得有利裁決結果。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）昨晚接受媒體採訪時表示，菲律賓空軍巡邏機在民主礁上空執行偵察任務時，發現這座平台，當時上面共有6人，並裝設疑似天線設備。

布勞納強調，菲律賓軍方不會允許民主礁出現永久性設施，強調不會讓美濟礁（Mischief Reef）事件重演。

1994年，中國開始在美濟礁興建「漁民避風設施」，菲律賓隔年發現並提出外交抗議；中方後來繼續大規模填海造陸，最終把美濟礁建設為具備機場跑道、港口及軍事設施的人工島。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）去年1月時曾表示，對菲律賓來說，中國在民主礁興建人工島將是一條「紅線」，中國若踩線，菲律賓將採取緊急措施應處。

菲律賓 黃岩島 北京

延伸閱讀

大陸在台灣東部海域執法 防長批挑釁

中派出「萬噸艦」台灣東部海上執法 台海委會批破壞區域和平

聯合報社論／外交部肯定日菲瓜分我海域，代價難挽回

中艦台灣東部海上執法 台學者：北京推進司法管轄戰略

相關新聞

中國操弄南韓選舉？破解極右派謠言

在南韓地方選舉過後，網路上出現呼應力挺尹錫悅與戒嚴正當性的南韓極右派說法，主張選舉有中國介入的情況，但許多論述都存在事實謬誤和邏輯不通的問題。

川普會放棄台灣？ FT分析：政策未變 保台決心引發疑慮

美國總統川普是否會放棄台灣？金融時報分析指出，目前沒有證據顯示川普改變了對台政策，但他近期的一連串言論，讓外界對美國保衛台灣的政治意願產生疑慮。

金融時報：台灣憂心川普賴清德通話重演「澤倫斯基時刻」

金融時報9日以「川普會拋棄台灣嗎？」為題分析，目前沒有跡象顯示美國對台政策出現實質轉變，但川習會後，台北對川普處理台灣問題的方式愈發不安，外界憂心北京正影響華府對台認知與決策。有專家指出，美中領袖會晤前暫緩重大軍售並不罕見，重點是關注區域的嚇阻備戰能力，而盟友將觀望美國對台態度決定是否跟進。

「不會遭受挫敗」古巴總統談美策略 提3種可能情境施壓

古巴總統狄亞士-卡奈在今天刊登的報導中指出，美國正在考慮3種可能情境對古巴進行施壓：煽動社會動盪、控制經濟或發動軍事行動

紐約智庫晤鄭麗文 美聚焦對中「硬嚇阻」

國民黨主席鄭麗文8日訪問紐約智庫，美國智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)研究員薩克斯(David Sacks)表示，美國的普遍共識是繼續聚焦在「硬嚇阻」(hard deterrence)，並表示，美國對中國國家主席習近平的對台善意沒有太多信心。

習金會談未提「朝鮮半島無核化」 中立場轉變全為牽制美國

中國國家主席習近平8日抵平壤後，即與北韓領導人金正恩舉行會談。習近平表示，願以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展，呼籲加強戰略協調和配合，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益。金正恩則稱兩國關係「牢不可破」，將一如既往發展朝中關係作為第一戰略事業。根據會談後中方通稿，習近平未提及「朝鮮半島無核化」相關表述。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。