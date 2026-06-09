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「不會遭受挫敗」古巴總統談美策略 提3種可能情境施壓

中央社／ 哈瓦那9日綜合外電報導
古巴總統狄亞士-卡奈在今天刊登的報導中指出，美國正在考慮3種可能情境對古巴進行施壓：煽動社會動盪、控制經濟或發動軍事行動。 路透社
古巴總統狄亞士-卡奈在今天刊登的報導中指出，美國正在考慮3種可能情境對古巴進行施壓：煽動社會動盪、控制經濟或發動軍事行動。 路透社

古巴總統狄亞士-卡奈在今天刊登的報導中指出，美國正在考慮3種可能情境對古巴進行施壓：煽動社會動盪、控制經濟或發動軍事行動

法新社報導，狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）接受西班牙數位新聞平台elDiario.es訪問時提出這番說法，正值美國總統川普對古巴祭出燃料封鎖、加強制裁等措施，導致古巴面臨日益嚴峻經濟危機之際。

狄亞士-卡奈指出：「他們正在押注3種情境…其中一種情境是藉由經濟絞殺引發社會動盪，然後藉由這些社會動盪，讓他們有機會以人道主義援助為藉口進行干預。」

他表示，第2種情境則是「繼續對古巴進行具強制性的對話，以極大壓力企圖掌控古巴經濟，從經濟上占領這個國家，讓他們接著有機會引發政治體制變革，這是美國的終極目標」。

美國近幾週來施壓多家外國企業停止在古巴的業務，威脅對任何與國有企業往來的公司實施制裁。

華府同時對狄亞士-卡奈及其家人，以及卡斯楚（Castro）家族成員，實施新一波制裁。

狄亞士-卡奈說，「第3種情境則是軍事侵略」。他強調這3種可能性川普都曾提到過，而且「不斷出現在美國國務卿的發言中」。他指的是古巴裔的魯比歐（Marco Rubio）。

面對可能的軍事行動，狄亞士-卡奈強調古巴有權利為自我防衛作好準備，以確保「不被突襲」，也不會「遭受挫敗」。

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