安倍晉三論壇東京登場 安倍昭惠：理念已在世界發芽

已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠今天表示，安倍晉三生前在世界各地播下許多種子，這些理念如今正逐漸發芽、開花結果，希望能繼續傳承，也期待透過相關研究與交流活動，讓更多人認識安倍晉三的思想與貢獻。

由台灣國立政治大學安倍晉三研究中心主辦的「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」今天在東京舉行，總統賴清德以預錄影片方式致詞，總統府資政邱義仁出席發表主題演講，安倍昭惠、駐日代表李逸洋、國家基本問題研究所理事長櫻井良子等人也出席。

安倍昭惠致詞時提到，去年9月21日、安倍晉三的冥誕，安倍晉三研究中心在台灣成立，而今天6月9日正好是兩人結婚39週年紀念日，在這樣別具意義的日子裡舉辦論壇，讓她格外感動。

她也回憶，安倍過世那一年，台灣在高雄為安倍晉三建立了銅像，日前她第4度前往參訪時，受到當地民眾熱情歡迎，甚至有人對她說「這裡就是妳的家，隨時歡迎回來」，令她十分感動。

安倍昭惠表示，過去陪伴丈夫走訪各地時，其實並不完全了解丈夫的外交工作，但在安倍辭世後，她走訪世界各國，才深刻感受到他受到國際社會的信賴與期待。

「不論我到哪裡，大家都溫暖迎接我，並說如果安倍先生還在，世界就不會變成現在這個樣子。我能受到這樣溫暖的接待，真的非常感謝我先生。」日前她赴巴西參加日裔人士活動時，也有許多人向她表達對安倍政府照顧海外日裔社群政策的感謝。

安倍昭惠說：「我還有很多不知道的事情，也有許多日本媒體不太報導、但先生在世界各地做過的事情。今後我也希望用自己的方式，把這些事情傳達出去。」

她說，安倍播下了許多種子，那些種子正在發芽、開花、結果，並再次播下新的種子。「我希望自己能扮演澆水、施肥的角色，也希望這場論壇能發揮這樣的作用。」

駐日代表李逸洋致詞表示，安倍晉三率先向國際社會提出「自由開放的印太」（FOIP）構想，為印太地區和平與穩定作出重大貢獻，並提出「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」的重要主張。

他指出，台灣不僅是全球人工智慧（AI）硬體製造最重要的供應鏈基地，更是AI革命的重要核心。守護台灣不只是區域安全問題，更攸關民主國家在AI與高科技領域的競爭優勢。他強調，一旦台海發生衝突，勢必對全球經濟與供應鏈造成巨大衝擊，因此維護台海和平穩定至關重要。

李逸洋表示，面對中國持續升高對台軍事壓力，台灣今年國防預算已占GDP的3.32%，展現提升自我防衛能力的決心。日本也提出升級版FOIP，並依循國際法持續強化防衛力量及深化與理念相近國家的安全合作。他認為，台灣、日本、美國及其他民主夥伴應進一步加強合作，共同維護自由開放的印太秩序。

櫻井良子說，台灣設立安倍晉三研究中心，甚至規劃成立安倍晉三圖書館，令人十分敬佩。她感慨，安倍晉三對日本改革與國際戰略的貢獻深遠，但日本至今仍缺乏與其歷史地位相稱的紀念設施，反而是台灣率先透過研究中心等方式，保存他的思想與精神。

政大安倍晉三研究中心主任李世暉受訪表示，中心自成立以來便希望在日本舉辦安倍晉三研究國際論壇，透過台灣第三方研究成果，客觀呈現安倍對區域和平穩定、台海安全及台日關係的重要影響。此次論壇以安倍最具代表性的「自由開放的印太」理念為核心，並聚焦印太戰略下的台日關係，從台、美、日三方視角探討印太戰略與台日合作的重要性。