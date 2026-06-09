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川普會放棄台灣？ FT分析：政策未變 保台決心引發疑慮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
金融時報分析指出，美國總統川普尚未改變對台政策，但其近期言論已引發外界對美國保台意志的疑慮。路透
金融時報分析指出，美國總統川普尚未改變對台政策，但其近期言論已引發外界對美國保台意志的疑慮。路透

美國總統川普是否會放棄台灣？金融時報分析指出，目前沒有證據顯示川普改變了對台政策，但他近期的一連串言論，讓外界對美國保衛台灣的政治意願產生疑慮。

在5月川習會後，川普多次使用與北京論調相近的言論，包括指稱台灣總統賴清德有意推動獨立，並將對台軍售形容為美中談判的「籌碼」。他表示尚未決定是否批准新一輪約140億美元軍售案，「這取決於中國」。

他的國防部長赫塞斯一年前曾在新加坡一場亞洲安全論壇上警告，中國對台動武可能「迫在眉睫」，但一周前再出席同一論壇，他的演講沒提台灣，反而告訴各國防長與軍方官員，美中關係正處於多年來最佳狀態。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國中心主任哈斯（Ryan Hass）表示，中國已從川普身上得到想要的結果，包括讓外界認為美國更重視中國、涉台決策須經北京同意，以及為未來兩岸關係增添不確定性。

但金融時報也指出，美國實際作為與川普言論仍有落差。川普去年12月不僅批准史上最大規模的111億美元對台軍售案；若計入第一任期，他批准的對台軍售總額高達183億美元。美軍也持續與日本、菲律賓、澳洲等盟友進行聯合軍演。

前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）指出，嚇阻效果建立在「能力」與「意志」兩者之上，美國具備保台的能力，關鍵在於是否具備出手意志，若中國開始懷疑美國保衛台灣的決心，將削弱嚇阻效果。

民進黨政府頗為緊張，川普與習近平今年可能還有多次會面。根據金融時報，部分民進黨人士擔心，川普可能突然致電賴清德總統，要求台灣不要推動獨立，出現所謂的「澤倫斯基時刻」。

川普 赫塞斯

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