快訊

賽後分析／馬刺贏下G3生死戰減壓 過程險象環生對「神仙尼克」仍難樂觀

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

媽媽沒騙人！外婆煮「蟑螂湯」治病 網紅嬤教料理方法：很香

聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗、李在明互動奏效 日韓好感度雙創16年新高

中央社／ 東京9日專電
日本首相高市早苗(左)在南韓安東與南韓總統李在明合影，照片中她戴著李在明贈送的眼鏡。(路透)
日本首相高市早苗(左)在南韓安東與南韓總統李在明合影，照片中她戴著李在明贈送的眼鏡。(路透)

日本「讀賣新聞」與「韓國日報」今天公布5月聯合民調結果，認為目前日韓關係「良好」的比例在兩國均創下2010年開始調查以來新高。日本有59%受訪者給予正面評價，韓國則達66%，顯示雙邊關係持續升溫。

調查指出，日本首相高市早苗與韓國總統李在明維持穩定互動，被視為促進日韓關係改善的重要因素。自2013年起，兩國民眾對雙邊關係的負面評價長期占多數，但近年來正面評價已逐漸超越負面評價。

對於兩國領導人是否應進一步深化關係以推動雙邊合作，日本有77%受訪者表示支持，韓國則有80%支持。高市與李在明上任後持續推動領袖互訪的「穿梭外交」，強化政治與經濟交流。

此外，兩國民眾對彼此的親近感也同步提升。日本有49%受訪者表示對韓國抱持親近感，韓國則有43%對日本感到親近，雙雙創下2013年以來最高紀錄。

在安全保障議題上，支持日韓加強防衛合作的比例分別為日本59%、韓國52%，雖較去年的71%、63%下降，但仍維持過半數。

至於日、美、韓3國深化安全合作，日本有81%表示贊成，韓國更達85%。

值得注意的是，對於美國總統川普的信任度，兩國民眾普遍偏低。認為川普「不值得信任」的比例，日本達62%，韓國更高達82%；認為「值得信任」僅分別為20%與15%。

在中國持續擴大海洋活動影響力的背景下，日美韓合作的重要性已逐漸成為共識；然而，日韓對於川普政府是否重視盟友關係抱持愈來愈高的不信任感，使尋求更多元安全合作夥伴的聲音逐漸增加。

調查顯示，愈來愈多受訪者認為，在安全保障領域不應過度依賴美國，而應加強彼此合作，以及與英國、澳洲等重視國際法國家的合作，持此看法者在日本占65%，韓國則達71%。

聯合民調於5月中旬以電話訪問方式進行，對象為18歲以上具投票資格民眾，日本取得1040份有效樣本，韓國則取得1000份有效樣本。

李在明 高市早苗

延伸閱讀

南韓總統李在明就職周年 強調分階段推動北韓無核化

高市內閣支持率降至70% 贊同調降消費稅快速上路

吳志中午宴韓國跨黨派議員團 盼拓展各領域合作

時隔7年… 習近平訪平壤 平衡中俄、北韓關係

相關新聞

中國操弄南韓選舉？破解極右派謠言

在南韓地方選舉過後，網路上出現呼應力挺尹錫悅與戒嚴正當性的南韓極右派說法，主張選舉有中國介入的情況，但許多論述都存在事實謬誤和邏輯不通的問題。

戰火下烏克蘭 軍事美學如何成為基輔街頭日常

在基輔街頭，你很難分辨誰是軍人、誰是平民。橄欖綠戰術背心、軍風長褲、掛著止血帶的斜背包，已成為許多IT工程師、大學生和上班族的日常穿搭。這不是短暫潮流，而是四年戰爭深刻改變烏克蘭社會的真實寫照。當軍人成為「新菁英」，街頭時尚如何成為團結與抵抗的象徵？這股風潮背後，又反映了戰爭如何滲透到生活最細微的角落？在動盪時代，穿著能否承載更多意義？

全球核武支出2025年創新高 新核武軍備競賽升溫

專家今天警告，隨著擁核國家將更多核彈頭從儲存狀態移至發射系統，全球核武支出去年飆至歷史新高。專家警告，「一場新的核軍備競...

砸數百萬把大學校慶變韓流演唱會 南韓高教M型化危機

面對少子化海嘯，南韓大學校慶淪為豪砸數億韓元的明星拼盤秀，學費成為藝人酬勞。這場名為「招生行銷」的銀彈狂歡，不僅排擠了學生福利，更暴露出校園「貧者愈貧、富者愈富」的M型化宿命。學術殿堂退化成商業看台，誰才是真正的受害者？

網軍風暴 高市抹黑門發酵 涉案人受訪

日本雜誌「周刊文春」自四月起對首相高市早苗捲入醜化政敵的「抹黑門」案出現重大進展。共同社七日刊登曾參與高市陣營網路宣傳的松井健報導，這是「抹黑門」逐漸發酵以來，首次有日本主流媒體報導可能是這起事件當事人的說法。

再度否認涉案 日媒：高市處境變艱難

「抹黑門」案首次有當事人對日本主流媒體的「直接證詞」。共同社報導說，高市的處境已變艱難，包含執政黨自民黨內、在野黨及主流媒體，可能將進一步要求她說明和問責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。