高市早苗、李在明互動奏效 日韓好感度雙創16年新高

日本「讀賣新聞」與「韓國日報」今天公布5月聯合民調結果，認為目前日韓關係「良好」的比例在兩國均創下2010年開始調查以來新高。日本有59%受訪者給予正面評價，韓國則達66%，顯示雙邊關係持續升溫。

調查指出，日本首相高市早苗與韓國總統李在明維持穩定互動，被視為促進日韓關係改善的重要因素。自2013年起，兩國民眾對雙邊關係的負面評價長期占多數，但近年來正面評價已逐漸超越負面評價。

對於兩國領導人是否應進一步深化關係以推動雙邊合作，日本有77%受訪者表示支持，韓國則有80%支持。高市與李在明上任後持續推動領袖互訪的「穿梭外交」，強化政治與經濟交流。

此外，兩國民眾對彼此的親近感也同步提升。日本有49%受訪者表示對韓國抱持親近感，韓國則有43%對日本感到親近，雙雙創下2013年以來最高紀錄。

在安全保障議題上，支持日韓加強防衛合作的比例分別為日本59%、韓國52%，雖較去年的71%、63%下降，但仍維持過半數。

至於日、美、韓3國深化安全合作，日本有81%表示贊成，韓國更達85%。

值得注意的是，對於美國總統川普的信任度，兩國民眾普遍偏低。認為川普「不值得信任」的比例，日本達62%，韓國更高達82%；認為「值得信任」僅分別為20%與15%。

在中國持續擴大海洋活動影響力的背景下，日美韓合作的重要性已逐漸成為共識；然而，日韓對於川普政府是否重視盟友關係抱持愈來愈高的不信任感，使尋求更多元安全合作夥伴的聲音逐漸增加。

調查顯示，愈來愈多受訪者認為，在安全保障領域不應過度依賴美國，而應加強彼此合作，以及與英國、澳洲等重視國際法國家的合作，持此看法者在日本占65%，韓國則達71%。

聯合民調於5月中旬以電話訪問方式進行，對象為18歲以上具投票資格民眾，日本取得1040份有效樣本，韓國則取得1000份有效樣本。