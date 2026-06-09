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日本政府討論安保3文件 在非核三原則意見分歧

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本政府昨天開會，研議修訂國家安全保障戰略等安全保障相關3文件，並以外交、防衛為主題交換意見約1小時半，但在核嚇阻部分，是否納入評估修改「非核三原則」則意見分歧。

「每日新聞」報導，日本自民黨與日本維新會簽署的聯合執政協議，包含提前修訂安全保障相關3文件，因此日本政府正在推動相關作業，並計劃根據自、維兩黨的建議與專家會議的討論內容，於今年內修訂安全保障相關3文件。

昨天的會議地點在首相官邸，名稱為「以綜合性國力考慮安全保障的專家會議」，這次是第二次召開，由佐佐江賢一郎擔任會議主持人。

一名與會者透露，其中一人主張應該要評估修改非核三原則之中「不引進核武」的部分，並稱「如何納入評估修改非核三原則，是非常重要的議題」，另外一人也認為，「如果美國認為有此必要，就應該重新檢討這項原則。」

「非核三原則」是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，日本現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

另一方面，也有數人主張，儘管不反對討論評估非核三原則，但是應當堅持現行原則。

筑波大學教授東野篤子在這場會議結束後，告訴媒體「評估修訂非核三原則不是這次修訂安保3文件時應納入的內容，現階段不應該推動此事」。

此外，這場會議還觸及推動「自由且開放的印太」（FOIP）構想，以及善用人工智慧（AI），以及因應認知作戰等議題。

時事通信社報導，日本內閣官房長官木原稔今天在記者會表示，不評論上述會議的相關意見。

他表示，日本政府的立場是堅持「非核三原則」作為政策上的方針。

被問及是否會配合修訂安全保障3文件考慮實際修改「非核三原則」，木原僅回應，「目前，不預判修訂的具體內容」。

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